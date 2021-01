Crimen de los hermanos Salto: la familia pide solidaridad

lunes 04 de enero de 2021 | 6:05hs.

El doble crimen de los hermanos iguazuenses Martín Ariel (34) y Alexis Salto (27), en San Miguel, Buenos Aires, a manos de un efectivo de Gendarmería Nacional tiene consternada a toda la localidad y destruidos a sus familiares y amigos, que además de asimilar tremenda tragedia, tienen que hacerse cargo de las gestiones de rigor. Y para ello necesitan de la solidaridad.



Según pudo saber este medio, una vez enterados del hecho los padres de Martín y Alexis viajaron a Buenos Aires custodiados por integrantes del Escuadrón 13 de Gendarmería Nacional. Allí retiraron los cuerpos, pero debieron ser sepultados en Buenos Aires por una cuestión legal, ya que la Justicia interviniente puede solicitar en un futuro nuevas pericias, por lo que necesita que los cuerpos de las víctimas deben estar en esa jurisdicción.



Según detallaron fuentes consultadas, el padre de los hermanos Salto es un suboficial mayor de Gendarmería Nacional que fue jefe del Escuadrón 13 de Puerto Iguazú, donde se retiró. Y sin bien la fuerza se va a encargar del servicio fúnebre de Martín, también perteneciente a GNA, la familia no cuenta con el dinero para cubrir los gastos de Alexis, por lo que solicitaron colaboración y brindaron una cuenta corriente para quienes puedan ayudarlos.



Mientras tanto, aguardan los avances de la causa judicial que tiene como el único acusado a Jorge Luis Ríos (34), también gendarme y quien antes del crimen estaba prestando servicio en la Unidad Investigaciones Campo de Mayo. El hecho es investigado por la fiscal Gloria Reguán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada Malvinas Argentinas, correspondiente al departamento judicial San Martín.



La reconstrucción de los hechos

De acuerdo a lo consignado por la agencia de noticias Télam y otros medios bonaerenses, el hecho se produjo el viernes, cerca de las 11 de la mañana, en una vivienda ubicada sobre la calle Monseñor Blois 2089, casi esquina Güemes, de San Miguel, distrito ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense.



En ese se momento los hermanos Salto habían vuelto de festejar el Año Nuevo con la pareja de Martín Ariel, una mujer de 31 años, también cabo de la GNA y hoy trabajando en la Agrupación Seguridad y Custodia del Edificio Centinela en el barrio porteño de Retiro.



Justamente, fue en ese momento que al lugar arribó Ríos, ex pareja de la mujer.



Las fuentes consultadas por los matutinos bonaerenses indicaron que el hombre tiene un hijo de 8 años con su ex mujer y que ya estaban separados hace aproximadamente un año, pero nunca aceptó la nueva relación y constantemente había estado profiriendo amenazas de matar a Salto.



Y esas amenazas las cumplió el viernes, dado que cuando los vio llegar extrajo su arma reglamentaria y abrió fuego contra los hermanos misioneros. Ambas víctimas resultaron con impactos de bala en la cabeza y perdieron la vida prácticamente en el acto.



Todo se habría producido en plena vereda del inmueble, por lo que de inmediato vecinos alertados por los estruendos del arma y tras ver semejante escena no dudaron en llamar al servicio de emergencias 911. Al lugar arribó entonces una comisión de efectivos de la Comisaría Primera de San Miguel, que detuvo a Ríos y secuestraron su pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros.



Los mensajes y saludos se replicaron en las redes sociales una vez conocida la noticia: “No hay dignidad en la muerte. Fuiste en busca de tus sueños y hoy el sonido de tu voz ya no pondrá en reversa el dolor cuando ya no te encuentre”, escribió apenas conocida la noticia una amiga del menor de los hermanos en su perfil de Facebook.

Para ayudar

Los padres de los hermanos se encuentran en Buenos Aires con todas las gestiones ante la Justicia y necesitan ayuda.



CBU: 2850799840095181506278

Apellido y Nombre: SALTO JUSSARA DALMA MARINA

Identificación tributaria: 27-38264397-1

Tipo y número de cuenta:

CAJA DE AHORROS $ 479909518150627