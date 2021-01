Nominan a Assange al Nobel de la Paz

lunes 04 de enero de 2021 | 6:02hs.

El periodista Julian Assange está viviendo días con emociones cambiantes ya que por un lado hoy se definirá en un tribunal de Londres si finalmente aprueban su extradición a Estados Unidos o no y por otro lado, fue nominado por la activista irlandesa Mairead Maguire a la edición 2021 del Premio Nobel de la Paz.



Maguire, fundadora del Movimiento de la Paz y Gente de Paz, resaltó el trabajo del fundador de WikiLeaks y agregó a la propuesta a la ex soldado yanqui Chelsea Manning y su compatriota y también ex analista de Inteligencia Edward Snowden.



Assange sabrá hoy la decisión de la magistrada de distrito, Vanessa Baraitser, sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación de informes confidenciales militares y diplomáticos.



Se espera que sea trasladado por la mañana al Juzgado Penal Nacional, el notorio Old Bailey del distrito de la City de Londres, desde el penal de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste del Támesis, donde está recluso desde abril de 2019.