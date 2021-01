Patronato rescató un punto sobre el final

lunes 04 de enero de 2021 | 6:01hs.

Lanús no pudo celebrar ayer su 106° aniversario con un triunfo sobre Patronato, en Paraná, con el que terminó empatando 1-1 y por lo tanto quedó fuera de carrera en la lucha por el primer lugar del grupo A de la zona Complementación de la Copa Diego Maradona a falta de una fecha, mientras que para los entrerrianos significó la obtención de su primer punto en esta segunda fase justo en el debut del entrenador Iván Delfino.



El golazo de tiro libre de Gastón Lodico a la media hora exacta del segundo tiempo le permitía al Granate conservar al menos algunas esperanzas de clasificarse para la final de la zona Complementación.



Claro que las aspiraciones granates eran tan matemáticas como quiméricas, porque a falta de una fecha estaban contando con 7 unidades, las mismas que Defensa y Justicia, a tres del líder, Rosario Central, pero con una diferencia de gol lapidaria en favor de los canallas de +8 contra 0.



Peor estaba (en realidad lo sigue estando) Patronato, que ayer contó con el debut del entrenador Iván Delfino, ex Crucero del Norte, en su segundo paso por la institución, pero en cinco fechas no contaba con puntos en su haber, lo que había provocado la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez.



Hasta que a los 43 minutos el ex Banfield y Talleres Junior Arias no quiso ser menos que Lodico y con un bombazo de derecha desde afuera del área también clavó el balón en el ángulo superior derecho del arco rival.



De esta manera y tras el pitazo final de otro Delfino, en este caso el árbitro Germán, Patronato hizo cumplir, aunque a medias, ese viejo adagio futbolero que señala que “técnico que debuta gana”.



Para Lanús, en tanto, esta pérdida de posibilidades no resultó tan dolorosa pese a que se produjo a dos minutos del final del tiempo regular, porque afrontó este juego con un equipo plagado de suplentes y muchos juveniles, pensando en el gran objetivo de la semana que será la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Vélez.