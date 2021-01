Dejó todo muy picante

lunes 04 de enero de 2021 | 6:01hs.

Vélez venció ayer a Newell's de visitante por 1-0 y lo alcanzó con 9 puntos en la cima de la zona Complementación B de la Copa Diego Maradona, en un vibrante partido jugado en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario.



El gol de la victoria fue convertido por el defensor Miguel Brizuela, a los 30' del complemento.



El arquero visitante, Lucas Hoyos, quien jugó en el equipo local en dos temporadas distintas, fue la figura del encuentro al salvar media docena de llegadas claras de Newell’s, que pagó demasiado caro un yerro defensivo en el final, cuando no pudo sacar tres veces la pelota del área en un córner, que terminó en el gol que definió el partido.



Vélez tuvo mayor posesión de la pelota en el primer tiempo, pero no generó llegadas claras, a diferencia de Newell’s, que la tuvo menos pero estuvo cerca de marcar con tres situaciones netas en los primeros 15 minutos.



El local llegó a los 10' con una recuperación de Palacios y Maxi Rodríguez, quien habilitó a Pablo Pérez y éste a Alexis Rodríguez, quien pateó y el arquero Hoyos salvó al córner.



Newell’s volvió a llegar a los 11’ con un centro de Llano, que Julián Fernández cabeceó al medio y Hoyos contuvo sin problemas.



El conjunto rojinegro se acercó otra vez a los 15', cuando Llano mandó un centro desde la derecha, Alexis Rodríguez la deja pasar y Maxi le pegó al poste izquierdo de Hoyos, quien la atajó y volvió a lucirse.



Vélez jugaba bien con la pelota en el medio a través de Mancuello, Almada y Centurión -quien jamás siguió al lateral derecho local Manuel Llano-, pero llegaba hasta tres cuartos, no terminaba los ataques y se exponía a las réplicas locales, como a los 24' cuando Llano mandó un centro y Alexis Rodríguez cabeceó solo afuera.



Newell’s jugó un primer tiempo con un planteo inteligente, que consistió en esperar bien parado en su campo y en salir a través de Pablo Pérez, quien asistió con criterio a los marcadores laterales y a los delanteros, pero se salvó dos veces de la amonestación por varias faltas.



El complemento ganó en intensidad porque Vélez atacó más y a los 3' Centurión desbordó a Llano por la izquierda, mandó el centro, Lucero chocó con Gentiletti en el primer palo y Macagno salvó junto a su poste izquierdo.



Newell’s volvió a llegar a los 12' con una gran chilena de Alexis Rodríguez, que pasó cerca del poste izquierdo.



La visita avisó a los 13' con un buen centro de De la Fuente desde la derecha que el ingresado Tarragona cabeceó solo y el local contestó con una clara de Palacios desde afuera del área.



Vélez sorprendió a propios y extraños a los 30' cuando tras un córner y varios rebotes la pelota le quedó al defensor Miguel Brizuela, quien puso el definitivo 1-0.



Pese a los intentos del local, la victoria fue para la visita, que el miércoles desde las 21 será local ante Lanús en la ida de las semifinales de la Sudamericana.



La Lepra se quedó sin la chance de clasificar, pero buscará el pasaje a la final de la zona Complementación el domingo que viene, cuando visite a Racing en Avellaneda.