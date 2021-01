Dos fallecidos elevan el número de muertes por coronavirus a 29

lunes 04 de enero de 2021 | 6:06hs.

Las localidades de San Javier y Bernardo de Irigoyen están consternadas debido a la muerte por coronavirus, en las últimas horas, de queridos vecinos.



En el primero de los casos se trata del primer trabajador de la salud fallecido por Covid-19 en Misiones. El trabajador, Bruno Luis Oliveira, de 59 años, estaba internado desde hace varios días en el Hospital Madariaga de Posadas y además de coronavirus tenía otras enfermedades que complicaron su cuadro de salud. Según estiman, el hombre se habría contagiado trabajando, haciendo lo que más amaba, ayudar al otro.



Así fue recordado por el equipo de salud que trabajó con él como “un ser solidario, que estaba siempre dispuesto a tender una mano a quien necesitaba. En los momentos más difíciles de alguna derivación con complicaciones del paciente. Bruno era buscado por sus colegas y médicos para acompañar al enfermo. Nunca decía que no, nunca supo poner pretextos a la hora de cumplir sus servicios aún en sus francos, era un enfermero de vocación inclaudicable”, contó Matías Vilchez, jefe comunal y médico del hospital de área de San Javier.



El profesional y ahora funcionario público agregó: “Compartí 14 años con él, guardias y guardias y siempre contaba con su presencia, cuando las papas quemaban se vestía como un soldado de Salud Pública. Siempre listo, nunca un ‘no’. Jamás miró un reloj para estar al pie del cañón gracias a ese amor a la profesión, amor a la vida, al prójimo. Se nos fue un irreemplazable”.



En tanto, una compañera de trabajo de Bruno, Gabriela Sena, expresó: “Era una excelente persona. Siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre quería enseñarme las cosas que sabía. Tenía miedo del Covid-19, pero él sabía que nosotros tenemos que ayudar y dar la vida por la gente, siempre nos recalcaba eso. No se merecía irse. Era como un padre para mí. Lo voy a extrañar mucho. El último contacto que tuve con él fue el 25, lo llamé y me dijo ‘Cuidate mucho, Gaby, porque esto es muy feo’”.



Por su lado, el director del hospital de San Javier, Juan Vilchez, comentó con mucha tristeza: “Él trabajó 31 años en Salud Pública, con tremenda predisposición para todo y todos. No tenía horarios para estar, estuvo en las buenas y malas del hospital. Cuando teníamos en funcionamiento el quirófano, Bruno era quien preparaba todo, nos dejaba listo para las cirugías y nos acompañaba a la hora que se lo convocaba. Hoy todo San Javier lo llora y lo va a recordar por siempre”.



En tanto, gran parte de la comunidad se expresó por las redes sociales denunciando el poco cuidado y cumplimiento de los protocolos en locales comerciales o predios de recreación.



El otro fallecido es oriundo de Bernardo de Irigoyen y estaba internado desde hace varios días en el Hospital Samic de Eldorado. Se trata de un reconocido panadero e hijo de pioneros en Irigoyen. El hombre contrajo coronavirus y, al tener otras enfermedades previas, su cuadro se complicó rápidamente. Con estas dos muertes, el número de fallecidos en Misiones ascendió a 29 personas.



Más casos

En la tarde de ayer, el Ministerio de Salud de Misiones informó que se diagnosticaron 43 nuevos contagios de Covid-19. De esta forma, la cifra total desde que se detectó el primer caso, en marzo del año pasado, llegó a 1.509 personas. Hasta ayer había 427 pacientes con el virus activo, es decir, están transitando la enfermedad. Un total de 407 lo hacen en sus domicilios al presentar cuadros leves y 20 están internados en hospitales o sanatorios de distintas localidades.



Además, la cartera sanitaria indicó que 44 personas fueron dadas de alta ayer y el número de recuperados es de 1.053 personas. Mientras, un total de 3.436 misioneros están bajo aislamiento domiciliario.



Por otro lado, a través de una resolución municipal, el intendente de Itacaruaré, José Alberto Álvez, dejó sin efecto la disposición 120/2020 que habilitaba el balneario de esa localidad. Desde ayer el predio está cerrado y se restringieron las reuniones sociales, familiares, turísticas, religiosas y deportivas. La resolución tiene vigencia por 15 días o hasta que la situación epidemiológica lo amerite. Igual determinación tomaría desde hoy San Javier.

Con información de

corresponsalía San Javier