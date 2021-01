Despedida con polémica

lunes 04 de enero de 2021 | 6:01hs.

Independiente, que pugnaba por un lugar en la final de la Copa Diego Maradona, le dijo ayer adiós definitivamente con la derrota como local ante Arsenal por 4 a 3, que resultó de emocionante en un ida y vuelta permanente durante los minutos finales.



Un duelo de opuestos en cuanto a objetivos derivó en un partidazo. Independiente necesitaba ganar para llegar con chances a la última fecha de la Zona Campeonato A (enfrentará a River Plate) y Arsenal jugó por el orgullo.



A Independiente siempre le costó meterse en el partido y Arsenal sacó ventaja en el inicio con un error de Alexander Barboza en la última línea que encontró a Lucas Albertengo, quien cumplió la ley del ex y no perdonó a Sebastián Sosa.



El Rojo llegó al empate con un remate de media distancia de Lucas Romero luego de varios minutos de incertidumbre futbolística que contuvo otra actuación deslucida del colombiano Andrés Roa.



El segundo tiempo fue un festival de goles. Arsenal mejoró en ataque con el ingreso de Ramiro Luna (ex Leandro N. Alem y Midland) por Lucas Necul, y a través de Jonathan Candia, con un remate de cabeza, pasó al frente otra vez.



Independiente se apoyó en la figura desequilibrante de Alan Velasco en busca de una nueva igualdad que se produjo con una definición brillante de Jonathan Menéndez.



Antes de los 15 minutos finales, el partido entró en un ida y vuelta permanente que lo hizo emocionante.



Luna adelantó a Arsenal por tercera ocasión ante un Independiente jugado en ataque, que reclamó con vehemencia la jugada previa en la que hubo un penal no sancionado por el árbitro misionero Néstor Pitana en una evidente infracción de Fabio Pereyra a Velasco.



El equipo de Lucas Pusineri sacó más fuerzas, sin tantas ideas, y selló el 3-3 en una buena jugada de Velasco quien encontró complicidad en la respuesta del arquero debutante Alejandro Rivero.



Independiente fue con todo en el final y lo tuvo con el remate en el travesaño de Nicolás Messiniti y otro remate de Silvio Romero, pero Arsenal lo definió en una contra letal y otra soberbia definición de Luna.



La victoria de Arsenal ante Independiente contó con todos los condimentos de un partidazo en el que Pitana, quien expulsó a un jugador de cada equipo, quedó en el ojo de las críticas.



El Rojo sufrió otra gran decepción, mientras el futuro de su entrenador es incierto, pese a que la dirigencia le prometió renovar por un año más.



En la última fecha Independiente recibirá, como queda dicho, a River, uno de los punteros del grupo junto con Boca.