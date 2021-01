Juan Gil Navarro, con Covid, invitó a la reflexión

lunes 04 de enero de 2021 | 6:00hs.

La pandemia del coronavirus sin duda marcó el 2020, pero con la llegada del calor y el nuevo año muchos comenzaron a relajarse con los protocolos necesarios para evitar la propagación del virus. Es por esto que en las últimas semanas se comenzó a evidenciar un rebrote en la cantidad de casos en Argentina. Uno de los afectados fue el actor Juan Gil Navarro, que ayer publicó en su cuenta de Instagram un video en el que revela que se contagió de Covid-19 y apeló a contar su experiencia y trasmitir un mensaje de concientización a sus seguidores.



“Yo no suelo hacer públicas estas cosas, pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre pasado me detectaron Covid y por eso necesité hacer dos cosas. Una, en principio, es agradecer a toda la gente del Hospital de Clínicas, donde me realizaron el hisopado, que me siguió durante todos estos días, que afortunadamente pude pasar aquí en mi casa. Y lo segundo no es un agradecimiento, es una advertencia o un testimonio: no es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”.