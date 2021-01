Cande Tinelli y Coti Sorokin afianzan la relación en México

lunes 04 de enero de 2021 | 6:00hs.

La confirmación del romance entre Cande Tinelli y Coti Sorokin el pasado noviembre sorprendió a todos. Especialmente a Valeria Larrarte, quien fuera la esposa del cantante durante más de 25 años.



Sin embargo, quienes pensaron que la relación entre la hija de Marcelo Tinelli y el autor de Color Esperanza no iba a prosperar se equivocaron. Y, después de despedir el año, ambos decidieron compartir unas vacaciones en México.



¿Qué no es la primera vez que hacen un viaje juntos? La verdad es que no, ya que poco después de que se empezaran a filtrar los rumores que daban cuenta del inicio del amor entre ambos, ellos mismos se encargaron de blanquearlo publicando unas tiernas fotos en Mendoza, primero, y en Esquel, después.



Sin embargo, en este caso, la situación es especial. Y no sólo porque decidieron salir del país, sino también porque lo hicieron en compañía de dos de los cuatro hijos del cantante.



“Chau Bs.As.”, escribió Lelé en una primera historia de Instagram en la que se la ve en el aeropuerto. Y, al mismo tiempo, Coti utilizó la misma red social para publicar otras dos imágenes: una en la que se veía a los mellizos Leyre y Dylan, de 16 años, y otra en la que se asomaban las cabezas de la cantante y él y se leía la leyenda “vacaciones”.



Sorokin es papá también de los mellizos Maia e Iván, de 25 años, quienes todo indica que no participaron de este viaje.



Sin embargo, la realidad es que el simple hecho de que el cantante haya decidido convivir durante unos días con su flamante pareja y sus hijos indica que apuesta a que la relación se siga afianzando. Y que, evidentemente, sus los chicos ya incorporaron a su nueva novia a la rutina familiar.



El destino elegido para estos días de relax fue el Caribe mexicano.



Y, aunque Cande y Coti mostraron algunas imágenes del mar azul, fue la cuenta Chusmeteando la que los descubrió en suelo azteca y compartió la imagen de la pareja disfrutando de la playa con sus seguidores.



Coti le había puesto fin a su matrimonio con la madre de sus hijos, quien también era su socia comercial, y ya había iniciado los trámites de un divorcio que muchos califican de millonario cuando comenzó su relación con Cande.



Y al oficializarse el nuevo noviazgo del cantante, Valeria expresó su descontento. “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes, y me sentí muy defraudada”, dijo entonces la mujer.



No obstante, a partir de ese momento el cantante y la hija de Tinelli no hicieron más que demostrar que el amor que los unía era auténtico.



Y lo que empezó con algunos guiños en redes sociales terminó con declaraciones públicas de amor de uno a otro. “El lugar es aquí y el momento ahora”, escribió ella junto a una imagen en la que ambos se estaban besando. Y a nadie le quedó dudas de que la historia venía en serio.