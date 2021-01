“La pista Messi” en el primer gran operativo narco del 2021

lunes 04 de enero de 2021 | 6:03hs.

Casi cuatro toneladas de marihuana, un camión abandonado y un chofer prófugo. La primera gran incautación de marihuana en Misiones durante el 2021, ocurrida el sábado en Colonia Delicia, dejó a los investigadores del Juzgado Federal de Eldorado y de Gendarmería Nacional algunos hilos sobre los cuales tirar.



La intención, claro, es dar primero con el conductor, pero sobre todo con los responsables de la maniobra. Y para ello apareció un elemento de relevancia, que los conecta con otros procedimientos realizados en el 2020 y que permitió desbaratar la ruta de la droga de Misiones al Conurbano bonaerense, con más de 10 toneladas secuestradas.



Según detallaron fuentes del caso a El Territorio, y en base a imágenes a las que accedió este medio, los panes de marihuana abandonados y cargados a granel tenían una caricatura de Lionel Messi pegada. Es la misma que ya fue vista en una carga de cinco toneladas incautada en noviembre del año pasado en Santo Tomé, Corrientes.



Los investigadores detallaron entonces que es una forma de marcar el destino de la mercadería, es decir, identificar al cliente receptor, lo que indicarían que se trataría de un mismo proveedor al otro lado del Paraná. En el procedimiento de Corrientes, los ladrillos de marihuana también tenían etiquetas con fotos de Pablo Escobar y había algunos con la inscripción “Verdelandia: made in Paraguay”.



Como informó oportunamente este medio, el procedimiento fue llamado “Brujas Verdes”, debido a que el juez Ariel Lijo, del Juzgado Criminal y Correccional Federal Cuatro, autorizó las escuchas en la semana de Halloween. Así se determinó que se iba a movilizar un cargamento de grandes proporciones, que finalmente fue detenido por Afip - Aduanas en la localidad correntina el martes al mediodía.



La droga había sido cargada cerca de Puerto Iguazú y por el hecho fueron detenidas cuatro personas, que se movilizaban en dos camiones - sólo uno llevaba la droga - con precintos aduaneros truchos y mucho dinero en efectivo. En el rodado con la carga había un misionero en el asiento del acompañante. El conductor es correntino.



Ese procedimiento, se supo luego, fue parte de una redada que había empezado mucho antes. Las pesquisas llevadas adelante desde abril señalaron a un aserradero de la localidad de General Rodríguez donde llegaba la mercadería desde la tierra colorada disimulada en madera. Desde allí en junio salió una camioneta 4x4 que finalmente fue interceptada por efectivos de la Policía, quienes terminaron incautando 1.950 kilogramos de cannabis sativa.



Rápidamente se procedió a allanar el galpón y como resultado de la maniobra quedaron detenidos cuatro sospechosos. Pero eso era sólo el principio. Entre los elementos incautados les llamó la atención un cuaderno de anotaciones, en el que resaltaba la dirección de unos galpones ubicados en el departamento de Malvinas Argentinas.



Las investigaciones y vigilancias continuaron sigilosamente sobre ese punto, hasta que finalmente a fines de agosto se produjo el segundo golpe. Del lugar también salió una 4x4 pero que esa vez no pudo ser interceptada. De todas formas, los uniformados irrumpieron en el lugar y lograron dar con 2.400 kilogramos de marihuana.



Detuvieron entonces a tres personas: dos hombres de 45 y 37 años, y una mujer de 22, todos de nacionalidad paraguaya. Éstos no ofrecieron resistencia, a pesar de que en el lugar se halló un importante arsenal. Además encontraron una una máquina de contar billetes y dos camionetas Toyota Hilux.



De Santo Tomé

Sobre los procedimientos del sábado, se supo que el camión es argentino y radicado en Santo Tomé. En la cabina había precintos aduaneros con los cuales los narcos querían disimular una carga internacional. No se trata de un dato menor, ya que sólo pueden abrirlos los funcionarios de Aduana, que es la única que cuenta con sistema para rastrear si fue usado, es nuevo o denunciado por extravío. Eso les permite evitar muchos controles ruteros de fuerzas federales y provinciales.

Casi dos toneladas más

En el marco de los rastrillajes en la zona norte en busca del camionero que abandonó la carga de 3700 kilogramos de marihuana, efectivos de Gendarmería Nacional dieron con otro cargamento de la misma droga de casi dos toneladas.



Según detallaron fuentes oficiales de la fuerza, el estuperfaciente estaba siendo “enfriado” en una plantación de pinos en jurisdicción de Puerto Libertad. Fue hallado por la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Eldorado.



El peso total arrojó 1.906 kilos distribuidos en 96 bultos. Asimismo, luego de realizar una inspección no se encontraron personas sospechosas, aunque sí se hallaron elementos como botellas de gaseosas y bebidas alcohólicas que hizo suponer la presencia de individuos.



Al igual que el caso del camión, tomó intervención el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ánguel Guerrero.