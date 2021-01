La mejor medicina

lunes 04 de enero de 2021 | 6:01hs.

En junio, con la habilitación y su protocolo correspondiente, los tenistas de a poco fueron volviendo a armar el bolso y encontraron en la cancha un lugar para regresar a la actividad entre amigos; con ello, el bienestar de cuerpo y mente volvió a hacerse carne. Este regreso fue clave en el tenis seniors, justamente en las edades más golpeadas desde la llegada del coronavirus al planeta.



“Tuvimos la suerte de poder hacer encuentros hasta fin de año y nos ayuda mucho poder estar unidos”, señaló Román Landi, actual presidente del Tenis Seniors Misiones.



Fue un 2020 complicado por la situación sanitaria y las recomendaciones de salud siempre estuvieron apuntadas en tener, sobre todo a la población de riesgo, con un sistema inmunológico fuerte y esto viene de la mano de una buena alimentación, acompañada por actividad física acorde.



Y Landi, al ser médico de profesión, estuvo siempre acompañando este momento. “Para nosotros poder estar en la cancha fue importante, más allá que no era oficialmente un torneo, hubo partidos en estos meses”.



Las mujeres tienen su lugar

Tal es la demanda de jugar en adultos mayores que son más de 150 los jugadores de diferentes edades que realizan partidos de tenis siempre respetando el protocolo. Además, sumando integración, se formó recientemente la subcomisión de tenis seniors de mujeres que es presidida por Carolina Olmo, ex 280 del mundo de WTA.



“El tenis seniors va seguir creciendo siempre porque veo gente buena, de buena madera principios y lealtad, que aman el deporte y que quieren colaborar con los clubes, con los proyectos deportivos en toda medida. Acá siempre van a ser claros todos los puntos desde torneos, apoyos, camaradería... no hay discriminación, se ayuda a jóvenes a adultos”, explicó Landi.



Respaldando a la nueva camada

En este sentido los seniors se pusieron la camiseta y con un lindo gesto vienen ayudando económicamente a dos jóvenes promesa del tenis de la Tierra Colorada, Ezequiel Monferrer, Nº 1 de la provincia y que viene de giras por Europa y Estados Unidos; y a Giovanni Branchetti, Nº2 de la provincia y que también viene de una gira menor por Brasil, Bolivia y Paraguay.



“Obviamente el dinero que nosotros pudimos juntar con este primer evento deportivo que estamos emprendiendo, no es para salvar ni un viaje, pero creo que solamente con tener intención de ayudar sentimos que estamos cumpliendo nuestro deber”, expresó Landi.



La recaudación se da con las inscripciones y también con venta de rifas, todo un gesto de los adultos para las generaciones que los siguen y tendrán este ejemplo.



El Tenis Seniors Misiones está creciendo a pasos agigantados desde que comenzó ya hace varios años con un puñado de jugadores adultos amantes de la disciplina que necesitaban tener un torneo acorde a sus edades y así fue incrementando esta familia, que cada fin de semana juega en las distintas canchas de los clubes locales.



“Apoyamos principalmente a los clubes ya que sin ellos no hay tenis. En esta oportunidad pudimos colaborar con el Capri comprando una red nueva para una de las canchas, al Centro de Cazadores ayudamos comprando polvo y mangueras para los arreglos de canchas y también lo hicimos con los clubes privados. Siempre donde creemos que hace falta estaremos, esto es un comienzo y esperamos seguir ayudando y estamos abiertos al diálogo sincero para un crecimiento del tenis”, explicó Landi.



Los seniors tuvieron su primer torneo en el 2019 y desde allí no paró de crecer de la mano de los dirigentes que estuvieron al frente, siempre apoyados por los tenistas; desde Hugo Longhitano, Raúl Bonetti, acompañando siempre el doctor Horacio Melo, el profesor Edgardo Fried y con Marcelo Franco, dirigentes desde el comienzo; y desde este año asumió la ‘capitanía’ Landi, que se encuentra ya gestionando la personería jurídica, un paso más para el desarrollo del Tenis Seniors Misiones.



De esta manera, el 2020 se fue con actividad y este año entrante apunta a tener a los seniors nuevamente en acción.