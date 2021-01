En diciembre, las ventas minoristas descendieron 8 por ciento interanual

lunes 04 de enero de 2021 | 6:04hs.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en diciembre las ventas minoristas cayeron 8% en su medición interanual en unidades vendidas tanto en locales físicos como en ventas online en el país. De esta manera, el sector concluyó el 2020 con una merma del 21,4% como consecuencia directa de la pandemia por el coronavirus.



El declive en los ingresos reales de las familias, el predominio de la venta informal y la escasez de mercadería en negocios por demoras y problemas en la reposición en los rubros de indumentaria, calzados y materiales de la construcción impactaron en la demanda de diciembre que, frente al mismo mes del 2019, mostró una recuperación de casi cinco puntos porcentuales pero mantuvo números negativos. Es que en diciembre del 2019 la caída de las ventas minoristas fue del 12,6% y en el último mes de 2020 la baja fue del 8%, según se consignó en el relevamiento que realizó la entidad en más de 1.000 comercios de todo el país.



A ello se sumó la baja registrada en las ventas minoristas para Navidad que en diciembre del año pasado concluyó con una baja superior al 10% frente al mismo festejo de 2019. En Posadas, en cambio, se vivió un panorama complemente diferente al panorama nacional ya que las ventas en unidades vendidas crecieron un 20% y en facturación el alza fue del 50%. El cierre del puente internacional que une la capital misionera con Encarnación, Paraguay, incidió en un fuerte crecimiento del comercio local y evitó así una fuga de dinero que años anteriores quedaba en el extranjero.



Por otra parte, en el informe de Came se especificó que el 33,5% de los negocios relevados finalizaron diciembre con alzas anuales y el 66,5% cerró el mes con una reducción en las ventas frente al mismo mes de 2019.



De cara al primer semestre de 2021, la mayoría de los comerciantes proyecta que las ventas se mantendrán sin mayores modificaciones (un 51% de los encuestados), mientras que el 17,1% considera que en los próximos meses habrá un notable crecimiento en las ventas en términos generales.



Por rubros

De acuerdo con el reporte mensual de Came, los trece rubros relevados en diciembre mostraron una leve recuperación frente al análisis realizado en noviembre cuando algunas categorías registraron caídas interanuales superiores al 20%.



En este sentido, los rubros con menores caídas interanuales en el mes de diciembre fueron farmacias, con un declive del 2,3%; seguido de alimentos, cuya baja fue del 3,2%. En tanto, en lo que respecta a las ventas de electrodomésticos y artículos electrónicos la caída fue del 3,6%. En tanto, en lo que refiere a la ropa y artículos deportivos el descenso interanual llegó al 5,3%. En el quinto lugar, y por debajo del promedio ponderado mensual se ubicó la categoría ligada a las ferreterías y ventas de materiales eléctricos y para la construcción, que bajó 7% de un año al otro.



En tanto, los retrocesos más profundos se sintieron en relojerías, joyerías y bijouterie (-16,5%), neumáticos y repuestos para autos y motos (-14,3%), mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-13,9%) y calzado y marroquinería (-13,8%), en todos los casos, de manera interanual.



La categoría librerías y jugueterías “finalizaron el mes con cierta decepción tras una Navidad bastante pobre en regalos que terminaron diciembre con un descenso anual del 11,2 por ciento, siempre hablando en cantidades vendidas. Hubo quejas de los comerciantes por la venta informal, tanto en las calles como por redes sociales”, señalaron en el reporte de Came.



Donde las ventas se achicaron 11,9% entre diciembre de 2019 y de 2020 fue en el rubro de indumentaria. “Los más afectados fueron los locales de galerías y los orientados a la ropa de fiesta. Entre los demás, algunos destacaron la falta de stock, las ventas fuera de horario o de manera informal”, detallaron desde la entidad.



Y en el caso del sector ligado a la venta de perfumerías y cosméticas, las ventas disminuyeron un 12,6% en un año. Para este caso, especificaron: “Acá el comercio ilegal se sintió menos que en otros ramos, pero sí se percibió el menor poder adquisitivo de las familias y la menor cantidad de regalos. Lo que más salió, según los negocios consultados, fueron artículos de tocador y perfumes nacionales. También se sintió el faltante de mercadería, especialmente de artículos importados”.



Signados por la pandemia

En un año atravesado por la pandemia por el Covid-19, las ventas minoristas sufrieron un descenso anual del 21,4% frente a los valores registrados en 2019. Las restricciones impuestas a la circulación, en el afán de frenar la circulación de la enfermedad, repercutieron en las ventas de manera física de muchos comercios, que sintieron una merma en la recaudación, pese a que muchos de los ramos relevados continuaron sus ventas de manera online.



Es que entre enero y febrero de 2020 se notó una recuperación en las ventas minoristas. En el primer mes del año pasado, la baja interanual fue del 3,5% y en febrero, de apenas el 1,1%.



A partir de marzo, con la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, en el relevamiento mensual de Came se notó un abrupto descenso en el sector ya que la baja llegó al 48,7%. En abril, con la continuidad del aislamiento más estricto en los principales distritos del país la merma fue aún mayor y alcanzó el 57,6%. En mayo, la baja interanual fue del 50,8%.



En junio, con un regreso paulatino de diversas actividades y con distritos que pasaron del confinamiento a la fase de distanciamiento social, el comercio minorista comenzó a recuperarse pero aún con números negativos; en este mes la caída fue del 34,8% frente al mismo mes de 2019. En julio, agosto y septiembre, la disminución en la compra fue del 27,7%, 17,8% y 10,1%, respectivamente.



Ya en el último trimestre de 2020, específicamente a partir de octubre, se registró una baja en comparación a septiembre y la merma alcanzó el 14,9% interanual. En tanto, en noviembre, la retracción de la venta minorista llegó al 6,7% y representó el valor más bajo desde marzo, cuando empezó la pandemia por el Covid-19 en el país y el mundo.