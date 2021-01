Fue policía, lo echaron por estafar a camaradas y sigue sumando causas

lunes 04 de enero de 2021 | 6:05hs.

Estudió, se recibió y tuvo la posibilidad de hacer una carrera honesta, pero optó por el camino inverso. Hoy utiliza varios alias, entre ellos Mauricio Sebastián Fagundez y Jorge Samaniego, siempre amparado en perfiles falsos de Facebook; su especialidad son las estafas con electrodomésticos y celulares que nunca entrega y en los últimos años acumuló incontables denuncias en diferentes puntos de la provincia.



Se trata de Marcelo Enrique I. (34), ex oficial de la Policía de Misiones nacido en la localidad de Los Helechos y residente en Oberá, aunque a sus víctimas nunca les menciona dónde vive en realidad, sino que alterna domicilio y locales comerciales ficticios en las ciudades de Posadas, Eldorado e Puerto Iguazú, entre otras.



Según confirmó El Territorio, las últimas dos denuncias contra el ex policía fueron radicadas a principios de noviembre por una mujer de la localidad de Concepción de la Sierra y a fines de diciembre por un prefecturiano que reside en Santo Tomé, Corrientes.



Ya en septiembre, el mismo individuo fue denunciado por un ama de casa de Jardín América, quien le depositó 25.000 pesos por un aire acondicionado que nunca recibió, al igual que los otros damnificados.



“A pesar de las denuncias, este delincuente sigue operando con total impunidad y por eso decidimos armar un grupo de WhatsApp para recepcionar el testimonio de otras víctimas y, a la vez, alertar a la gente para que no caiga en sus garras”, explicó una de las personas entrevistadas por este diario.



En tanto, agregó que el estafador capta a sus víctimas mediante grupos de compra venta donde utiliza cuentas con nombres y fotos de perfil falsos, desde los cuales ya engañó a mucha gente.



Baja en 2008

Al grupo de WhatsApp de alerta se sumaron hasta vecinos del ex policía, en Villa Mousquere, de Oberá, a quienes también estafó.



Ante la consulta de esta matutino, desde la Unidad Regional II confirmaron los múltiples antecedentes de Marcelo Enrique I., quien en 2008 fue dado de baja por la Jefatura de la Policía de Misiones debido a una serie de denuncias por estafa en su contra.



Asimismo, confirmaron que es hermano de una oficial auxiliar que actualmente se desempeña como jefa de una dependencia de la UR II. El esposo de la mujer también es policía.



“En realidad, este muchacho se recibió de oficial y trabajó pocos meses como policía, menos de medio año, hasta que se comprobó que les robó los recibos de sueldo a tres compañeros y compró celulares y electrodomésticos. Después cayó por el robó de una notebook, fue detenido y dado de baja. Eso fue en el 2008”, detallaron.



Y desde entonces no cesaron las denuncias en su contra, principalmente por estafas, desde cheques sin fondo hasta decodificadores de TV satelital que nunca entregó.



Al respecto, la misma fuente mencionó que “una de las últimas causas que tuvo fue por enviar encomiendas vacías o cajas rellenas con trapos a otras provincias. Así ganaba tiempo porque el comprador hacía el seguimiento del envío, pero al recibirlo se daba cuenta de que era una estafa”.



También opinó que “al tener formación como oficial, conoce detalles del procedimiento judicial y sabe que las denuncias se hacen en la jurisdicción donde se cometió el delito, por lo que difícilmente una persona de una provincia lejana venga a Misiones sólo para denunciar, con el gasto y movimiento que implica”.



“Estafador serial”

Si bien las últimas denuncias contra el ex policía se refieren a reiteradas estafas por venta de aires acondicionados que nunca entrega, su prontuario cuenta con una variada colección de delitos, incluida la sustracción de recibos de sueldo para la posterior adquisición de electrodomésticos y otros productos.



Entre sus víctimas se hallan desconocidos a los que nunca vio en persona y contactó por las redes sociales, como también parientes y vecinos.



Incluso, entre los damnificados se hallan propios familiares que residen en el mismo barrio y se cruzan todos los días con él, aunque eso no impidió el accionar de este verdadero “estafador serial”, como lo calificaron.



Uno de los damnificados entrevistados por este matutino, pariente y vecino, comentó que “este delincuente nos estafó de la peor manera y todavía estamos endeudados por eso. Aprovechando el parentesco y que la señora trabajaba como niñera para nosotros, en algún momento sustrajo el recibo de sueldo de mi señora y compró electrodomésticos en varios comercios de Oberá. A mi suegra le hizo lo mismo”.



“Cuando nos empezaron a reclamar deudas por cosas que no compramos hicimos las averiguaciones y saltó que era él. Le encaramos con las pruebas y reconoció, pero nunca se hizo cargo de nada. Nos causó muchísimo perjuicio económico y sigue haciendo de las suyas como nada. Es un estafador serial”, agregó.



En ese contexto, días atrás se contactó con otros damnificados y aportó datos del sospechoso. “Impresionante la cantidad de gente de toda la provincia y de otros puntos del país que cayó en las mentiras de este sinvergüenza”, lamentó.



Modus operandi

En una de las denuncias se cita que Marcelo Enrique I. ofrece celulares en la página ofertas Oberá bajo el seudónimo Mauricio Sebastián Fagundez, ya que el número de celular coincide con otro registrado a su nombre real.



En tanto, en el mismo grupo que se formó para alertar sobre su accionar, una persona comentó se contactó para comprar tres splits, pero como no confía en los envíos, le solicitó la dirección para ir a retirar los aparatos.



“Me dijo que tenía su local en avenida Mitre, de Puerto Iguazú. Me fui hasta allá, hice 600 kilómetros ida y vuelta, pero una vez que llegué nunca me respondió. Le pregunté a unos remiseros por la dirección y recién ahí me enteré de que en Iguazú no existe avenida Mitre. Dentro de todo saqué barata, porque sólo gasté en combustible y peaje”, reconoció.



El rastro del ex policía llega hasta la comisaría de Concepción de la Sierra, donde el pasado mes de noviembre una mujer lo denunció por estafa.



Consultada al respecto, confirmó el modus operandi: “Por un perfil Facebook, que resultó ser trucho, ofrecía aires acondicionados por 30.000 pesos. Como era una buena oferta, hablamos con mi marido y decidimos contactarnos. Nos comunicamos un jueves y el lunes nos empezó a apurar, porque decía que le quedaban sólo tres aires”.



“Así que le hicimos el depósito en la sucursal del banco Nación de Apóstoles y al otro día recibiríamos el producto, supuestamente. Enseguida nos bloqueó y dejó de contestarnos. Hicimos la denuncia en Concepción, pero quedó en la nada y pensamos ir a Oberá para denunciar allá”, anticipó.



Bajo la misma modalidad cayó un prefecturiano que reside en Santo Tomé.



También especularon que sus vínculos con la Policía le otorgarían cierta impunidad.



Más denuncias

Este matutino también accedió a la denuncia radicada por una mujer el pasado 21 de septiembre ante la comisaría de Jardín América, donde reside.



“El 15 de septiembre vi una publicación de un tal Jorge Samaniego donde me interesaron las ofertas, sobre todo para comprar un aire acondicionado marca Philco, por lo que mantuve una entrevista por WhatsApp con el supuesto Samaniego, cuyo número era 3755-613356, y acordamos los términos para hacer el negocio”, indicó.



Y agregó: “Me dijo que su local quedaba en Apóstoles, en calle Mitre 1355. Tenía intenciones de ir a busca el aire, pero me dijo que desconocía si se podía ingresar a la ciudad (por las restricciones por la pandemia), por lo que el día 17 le pedí su número de cuenta para depositarle el dinero y me contestó que mandaría el producto por encomienda. El titular de la cuenta era Marcelo Enrique I.”, se cita en la denuncia.



Asimismo, precisó que como no pudo enviar el dinero a través del primer CBU, realizó el depósito a una cuenta Uala.



“Le pagué 25.000 pesos por un aire de 3450 frigorías. Luego le solicité una factura y se hacía el desentendido y me cambiaba de tema ofreciéndome otros productos que decía tener en stock. Finalmente, el día 18 de septiembre me bloqueó y nunca recibí el producto”, lamentó.



Por su parte, un damnificado de Oberá que cayó en el mismo engaño señaló: “Ahora me vengo a enterar de que se trata de un estafador profesional con muchísimos antecedentes y denuncias. Y si bien creo que no voy a recuperar la plata, al menos quiero alertar a las personas para que no caigan como yo”.