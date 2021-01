Esperan para hoy el arribo a Misiones de más dosis de la vacuna Sputnik V

lunes 04 de enero de 2021 | 6:05hs.

Está programada para hoy la recepción de un nuevo cargamento del componente 1 de vacunas rusas Sputnik V en la provincia de Misiones.



La primera tanda con 2.250 dosis llegó a Posadas el pasado 28 de diciembre y se prevé que hoy arriben 2.950 para completar el lote de 5.200 que fueron previstas para la tierra colorada en esta primera etapa para inmunizar contra el Covid-19. Teniendo en cuenta que son dos aplicaciones (componente 1 y componente 2) para lograr una inmunidad de más del 90%, el próximo componente debería llegar al país a mediados de mes.



Consultados por este medio desde el Ministerio de Salud provincial señalaron ayer que esperaban indicaciones del horario exacto de llegada para hoy, según lo que ya había sido programado por el Ministerio de Salud de la Nación, y aclararon que de momento continúa el proceso de inmunización con la población objetivo ya identificada.



“Se hará un informe al final de la semana sobre la cantidad de vacunas ya aplicadas”, aclararon, al tiempo que se supo que unos 2.000 trabajadores de la salud fueron inyectados desde el martes 29 hasta ayer.



Estas dosis corresponden a una primera etapa de la inmunización dado que en la provincia la población objetivo alcanza a 262.000 personas entre los que están, además del personal de salud, trabajadores de las fuerzas de seguridad, docentes, mayores de 65 años y personas de entre 18 y 65 años con comorbilidades.



En Misiones, la inmunización comenzó en la mañana del martes 29 de diciembre en los equipos de salud de las unidades de terapia intensiva (UTI) de los hospitales Nuestra Señora de Fátima, Escuela de Agudos Ramón Madariaga, el de Puerto Rico y los Samic de Oberá, de Eldorado, de San Vicente y de Iguazú y algunos centros de salud privados.



De esta forma, una vez cumplimentado el proceso de vacunación en el personal de las UTI se continuará estratégicamente con el resto de los trabajadores sanitarios y la población objetivo. Las dosis son aplicadas por los más de 1.000 vacunadores capacitados que tiene la provincia.



En tanto, se espera al menos un envío por mes de vacunas hasta abril como mínimo. Será una campaña que demandará varios meses de trabajo y que está supeditada a la producción de otros laboratorios con los que aún negocia el gobierno argentino.



Primeras

Las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegaron a la Argentina el 24 de diciembre último y terminarán de ser distribuidas hoy en todo el país, como parte de un operativo acordado entre el gobierno nacional y las 24 provincias para inmunizar de coronavirus a la población priorizada.



Las dosis son transportadas a cada provincia a través de los camiones acoplados con refrigeración de la empresa Andreani, salvo en el caso de Tierra del Fuego y Santa Cruz, adonde, por razones de distancia e insularidad, llegan por avión.



En Misiones el almacenamiento y distribución está tercerizado y lo realiza la compañía Central Argentino.



Tal es así que una vez en suelo misionero, las vacunas se colocan en los freezers de la empresa prestataria, se procede al conteo y una vez que se inicia la trazabilidad de la vacuna, van a otro freezer en una combi con grupo electrógeno y de allí los hospitales de la provincia. La clave está en garantizar la cadena de frío. El fármaco en cuestión debe mantenerse a 18º bajo cero y no puede estar fuera del freezer más de 30 minutos. Se trata de una logística totalmente diferente al Calendario Nacional de Vacunación, que requiere conservar las dosis entre 2 y 8º.



“Hay un punto no menos importante: que las vacunas no son intercambiables; si la persona se pone la vacuna rusa, debe hacer la primera y la segunda dosis con el mismo laboratorio, respetando los intervalos mínimo de vacunación”, habían remarcado desde la Dirección de Inmunización del Ministerio de Salud Pública.



Negociación

“Seguimos buscando vacunas, tuve una charla con más proveedores. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy altos. Con la primera inmunidad reduciremos la mortalidad”, señaló el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sobre la negociación con otros laboratorios que producen vacunas en el mundo.



Y reafirmó que por ahora “la única receta concreta, efectiva y real es cuidarse, el aislamiento, ponerse el tapabocas. De la misma manera que tengo la esperanza con la vacuna, tenemos que tener cuidados, hasta que no se llegue a un nivel alto de vacunación y el virus siga existiendo. Tengo miedo de que como ya está la vacuna, la gente piense que esto ya pasó. Si no entendemos eso, tendremos momentos complicados”.



Argentina adquirió 300.000 dosis de Ad26, el componente uno de la vacuna rusa, creada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y para iniciar el proceso de inmunización, las dosis fueron aprobadas “de emergencia” por el Ministerio de Salud de la Nación, mientras se espera la resolución definitiva de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



El componente dos debe ser aplicado entre 21 y 60 días desde la primera dosis para generar eficacia de más del 90%. Sin embargo, aún no se informó desde el gobierno nacional cuándo partirá desde Argentina un nuevo vuelo para buscar esas dosis.

Efectos adversos

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se mostró molesto y preocupado por la falsa información que circuló durante el fin de semana sobre supuestos graves efectos adversos de la vacuna Sputnik V en las personas que se las aplicaron.



“Se han registrado 32.103 dosis de vacuna Sputnik V aplicadas en personal de salud de todo el país. Como resultado de la aplicación, al momento, únicamente se ha reportado un 1% de Esavi (Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización)”, señaló.



“La articulación federal es un pilar esencial de la estrategia nacional y provincial, permitiendo fortalecer los sistemas de comunicación y las acciones oportunas vinculadas a la vigilancia de estos eventos”, agregó el funcionario nacional y explicó que “de los 317 casos reportados, el 99,3% se clasificaron como leves o moderados, y la presencia de fiebre, cefalea o dolor muscular, como síntoma único o combinados, representó el 80% del total de los eventos reportados. Recordemos, además, que en caso de iniciarse estos síntomas aparecen dentro de las seis horas de aplicada la vacuna, y desaparecen transcurridas 24 a 48 horas”.