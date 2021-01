Ganaderos prevén disminución de la hacienda por efecto de la sequía

Desde mediados del 2020, la provincia de Misiones se ve afectada por una prolongada sequía que junto con las elevadas temperaturas y las heladas tardías causaron estragos en gran parte de las producciones locales.



Ya con el inicio del 2021, el sector ganadero proyecta un año difícil con una reducción de hasta el 20% de la hacienda. La ausencia de grandes precipitaciones complicó la producción de pasturas, un elemento clave para la alimentación del ganado.



Como consecuencia directa también se generó una importante demora en el celo de los animales que retrasará hasta finales de este año el nacimiento de nuevos ejemplares, a lo que se suma la pérdida de peso cuya recuperación será lenta.



Esta situación comenzó a observarse ya en el último trimestre del año que pasó, dada la fuerte pérdida de pastos que requieren de lluvias constantes para su crecimiento normal, que se dio justo en una etapa de servicio de los animales para su preñez.



Al mismo tiempo, se sumó un notable encarecimiento en el valor del maíz por lo que la nutrición se dificultará aún más ya que son precios que se vuelven muy difíciles de afrontar para el pequeño productor de la tierra colorada.



Por esta situación, a principios de diciembre la Provincia resolvió declarar la emergencia agropecuaria por el término de 180 días para el sector ganadero, el tealero y el del cultivo anuales al considerar que producto del fuerte déficit hídrico las pérdidas directas son igual o superior al 50%.



La medida se dio luego de los relevamientos realizados por el Ministerio del Agro en conjunto con diversas entidades agropecuarias para tener el detalle sobre los daños que provocaron la merma en las lluvias, el déficit hídrico y, en algunos casos, las fuertes granizadas, fenómenos que complicaron el normal desarrollo de las pasturas sobre todo durante el segundo semestre.



Reducción en la producción

El presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, Víctor Chamula, explicó que en 2021 se sentirá el faltante de terneros como efectos de la gran sequía que atravesó Misiones en 2020.



“La falta de terneros se va sentir mucho este año porque la sequía hizo estragos. Muchas de las vacas que se tenían que preñar el año pasado no lo hicieron, por falta de alimento que les hizo perder peso”, explicó el ganadero en diálogo con El Territorio.



En tanto consideró que por la adversa situación climática “habrá un 15 o 20% menos de terneros, eso es seguro. Después se verá que tanto se pueden recuperar los animales, pero como mínimo se necesitan unos 60 días de buena alimentación para volver a la normalidad”.



Por otro lado, como consecuencia de una menor producción tanto animal como vegetal, estimó que los precios de la hacienda seguirán en alza. “Por lógica el precio de la hacienda tendrá que seguir subiendo porque los costos de producción no paran de subir. Las semillas del maíz cotizan a valor dólar, el herbicida, el alambre, ahora con la última suba del combustible nos volvieron a subir más cosas”, se explicó.



Chamula proyectó que a futuro esperan poder desarrollar más inversiones productivas que bajen el costo de alimentación de los animales. “Estamos proyectando tener en Andresito una fábrica de pellet de soja (para alimentar al ganado), eso nos abarataría bastante los gastos ya que traer el alimento desde las zonas productoras, por los fletes, nos sale muy caro”.



Por su parte Gabriel Muzzachoidi, productor ganadero de la zona Sur, explicó que el efecto directo de la sequía impactó de lleno en la producción de forraje y de pasto natural, además de afectar a la plantación de maíz, que son alimentos necesarios para la hacienda.



Sobre el precio del maíz, indicó que la tonelada pasó de 8.000 pesos en junio a 16.000 pesos en los últimos días del 2020, un valor difícil de costear para el pequeño productor.



Comentó que la problemática de la sequía se dio justo en la temporada de servicio de los animales, es decir, de nacimiento de ternero y de celo de las vacas para luego quedar preñadas. “Esta situación justo se da en una temporada muy importante para el nacimiento de nuevos animales. Para la preñez es muy importante que el animal consuma un buen pasto. Esto no es nada alentador porque implicará que un animal que en vez de nacer en marzo o abril, lo hará hacia finales de 2021. Y eso sin contar el crecimiento del animal por lo que recién para 2022 habría buenos animales nuevamente”, advirtió.



Si bien señaló que el 2020 fue un año positivo para el sector en términos de venta, que se notó con los diversos remates virtuales y presenciales que se encararon, el déficit hídrico terminó condicionando a la actividad en el último trimestre del año y marcará la agenda para este nuevo año. En este punto reconoció que la falta de lluvias se notó aún más en la zona Sur misionera, que careció de precipitaciones a diferencia de otras regiones de la tierra colorada que tuvieron valores en torno a los 70 milímetros y que permitió recuperar parte del pasto, aunque no de manera definitiva.



Por esta situación, Muzzachiodi enfatizó: “Este primer trimestre del año no será muy bueno para el sector ganadero local por la sequía, y todo esto ocurre luego de un período en que a la actividad le fue bien. Es que en Misiones hubo un aumento en la cantidad de faena, que pasaron de 95.000 cabezas del 2019 a 120.000 del año pasado”.



Más tarde recordó que en el último año hubo un incremento en el valor de la hacienda para faena, del 50 al 60%.



En cuanto a la invernada para engorde, el importe final encareció un 80%. “En general los precios del 2020 fueron en constante alza, sobre todo en el último semestre. Una situación similar se notará este año en el que el precio de la carne seguirá subiendo”, finalizó.

Proyecciones para el 2021

El subsecretario de Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción, Sebastián Rodríguez, resaltó el dinamismo en la demanda comercial del ganado producido en Misiones hacia los últimos meses del 2020. Y explicó como gran tarea pendiente trabajar sobre el crecimiento del rodeo local.



“Se reactivó mucho la demanda de animales, eso se vio en el último remate ganadero. Más que nada con lo que es novillo terminado o novillo gordo”, aseveró.



Proyectó por otro lado, que, tras la gran demanda de fin de año, será necesario intensificar trabajos para agilizar la reposición y el crecimiento de rodeos. “La reposición del stock es un tema que lo venimos viendo debido a que la cantidad de vientres en la provincia no aumentó. Entonces posiblemente se vea condicionado el aumento del stock de novillos. Pero estimamos que al menos para el 2021 se van a mantener más o menos en los mismos números que en el 2020”.



Entre las acciones a realizar, el médico veterinario detalló que “en las planificaciones que hicimos creemos que es indispensable un aumento en la cantidad de vientres, pero bueno eso es un camino a largo plazo. Tenemos que retener tanto de terneras como vaquillas, que en el año 2022 haya mayor cantidad de terneros y así en el año 2023 las podamos estar entorando y pudiendo tener para el 2024 un aumento en el stock de novillos”, proyectó el funcionario.