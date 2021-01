Alberto Fernández prometió a los jubilados un Estado presente

lunes 04 de enero de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández promulgó ayer desde Chapadmalal, en su primer acto de gobierno del 2021, la Ley de Movilidad Jubilatoria y dedicó a la clase pasiva su compromiso en que “habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”.



Fernández promulgó la ley en un acto acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.



Al inicio de su discurso, Fernández resaltó que, desde el inicio de su gestión, el gobierno dejó en claro que su prioridad tendría como consigna “primero los últimos” y esa impronta se mantuvo durante “todo este año de pandemia”.



En ese sentido, definió a la fórmula jubilatoria anterior como algo que “sirvió en su momento para sacarles plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir”.



Fernández insistió que la realidad de los jubilados “es un problema muy presente” para su gestión y, por eso, debía darle a la clase pasiva “la garantía de la movilidad de sus ingresos”.



“La verdad es que no inventamos nada, miramos en la historia reciente cuál fue la mejor fórmula para actualizar los ingresos y esa mejor fórmula la volvimos a poner en vigencia”, sostuvo el jefe de Estado, en alusión al nuevo mecanismo, que replica el utilizado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



Advirtió que quienes “se quejan” porque no se mantuvo la fórmula macrista “son los mismos que hicieron caer el 20% el ingreso real de las jubilados”.



En cambio, contrastó el hecho de que la nueva ley es igual a la que hizo “crecer un 20% su ingreso” a los jubilados, con el agregado de que ahora se aplicará el cálculo trimestralmente (y no cada seis meses) para que los trabajadores pasivos vean mejorar sus haberes “con mayor velocidad”.



“Esto es sin duda un esfuerzo fiscal importante, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que el Estado debe estar allí presente para reparar las inequidades que se han generado, y esta es una de ellas”, aseveró Fernández.



“Cuando dije que los jubilados no iban a perder más ante la inflación, lo cumplí. Y cuando dije que no iban a pagar más los remedios que pagaban para poder atender su salud, lo he cumplido; es la tranquilidad de saber que habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”, agregó el presidente.



Asimismo, Alberto Fernández señaló que “el Estado está para ordenar, porque si dejamos todo en manos del mercado, el mercado no ordena, desordena, el mercado se rige generalmente por la ley de la selva, la ley del más fuerte”, explicó en ese punto.



Pero aclaró que, según su visión, “somos hombres y mujeres con igualdad de derechos, nadie tiene más derechos que otros”.



En el mismo sentido destacó que “los que más tiene deben ayudar a igualar a la sociedad, porque nadie puede vivir en paz sabiendo que el 44% de argentinos vive en la pobreza”.