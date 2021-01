Fachadas con estilo propio, modernas y mucho más duraderas

lunes 04 de enero de 2021 | 0:00hs.

Una señal de crecimiento es querer realizar mejoras, aunque sean pequeñas. Los años pasan y la vivienda se va deteriorando o simplemente ya pasó de moda el look que tiene en el frente y es por eso que de un día para otro la idea de renovar la fachada se metió en la cabeza del propietario.



Y es que para la arquitecta María José Barrandeguy, “la fachada es la cara visible de nuestra casa, está comunicando nuestra forma de vida y nos representa en la sociedad. Así que es importante lograr una fachada armónica y que nos represente, que diga lo que queremos decir de nosotros en la sociedad”.



Con el tiempo, esto no sólo afecta la estética sino su funcionalidad y las reparaciones pueden llegar a ser muy costosas. La primera labor de mantenimiento es la limpieza frecuente para evitar que se acumule polvo y suciedad. Para ello se debe prestar atención a todos los elementos presentes, desde puertas, ventanas y toda la decoración de fachadas que se tenga.



La fachada debe tener coherencia y además de estar construida de manera tal que deje una buena imagen, también hay que pensar en qué tipos de materiales son más convenientes para la vivienda. En este sentido, Barrandeguy afirmó que teniendo en cuenta el clima misionero “lo más recomendable es usar madera, porque térmicamente es ideal para nuestro clima. Es un aislante térmico y acústico, un material cálido y natural. Ahora bien, no se acepta mucho por el trabajo que da su mantenimiento, pero para nuestro clima es lo ideal. Otro material recomendable es el ladrillo común, que tiene sus beneficios también y además al dejarlo visto se ahorra el trabajo de mantenimiento”.



Tendencias

Es común ver ciertos estilos repetidos en las casas que se van actualizando debido a que muchos siguen las tendencias, pero cada persona debe poner su impronta en la casa, ya que, como se dijo, la vivienda muestra a la sociedad quiénes somos.



Pero, para quienes les gusta seguir la corriente, las “tendencias que se están usando ahora son piedras naturales, símil piedras, pintura texturada. Muchos apuntan a los colores grises o tierra, también agregan mucha iluminación, más que nada iluminar el acceso. Otro punto es la incorporación de la vegetación”, dijo la profesional, que además recomendó algo que aprovechar que en Misiones las plantas crecen fácilmente, ya que “con la vegetación se pueden generar frentes muy lindos y también acompañados de macetas. Incorporar el verde al frente además ayuda a la ciudad para tener veredas más frescas”.



Otra opción que se puede realizar es la de conservar fachadas antiguas, si es que éstas tienen un valor patrimonial o histórico. Muchas casas en Misiones tienen una historia que contar, como por ejemplo la llegada de los abuelos a la zona.



“Es posible realizar un cambio sin destruir. Hay varios recursos dependiendo de lo existente, pero lo más importante es que es que esa decisión sea tomada desde el inicio y sea comunicada en la primera reunión con el profesional, para que sea una decisión de diseño en cuanto a conservar la mayor parte que se pueda de la fachada actual, que ese rediseño se base en eso”, expresó la arquitecta, que comentó además que es de suma importancia contactar a un profesional ante cualquier obra a realizarse.



En este sentido, la profesional explicó que hay muchos recursos que se pueden utilizar para rediseñar la fachada sin destruirla, como por ejemplo, revestir paredes existentes con distintos materiales, como pueden ser piedras o símil piedras.



“Se puede ir jugando con diferentes revestimientos y también si se tienen rejas, por ejemplo, se puede conservar la estructura de la reja y revestirla con madera, se pueden agregar aleros, luces, vegetación, todo lo que ayude a realzar esa fachada y darle una nueva cara, una nueva imagen”, expresó.



Si se quiere trabajar sobre lo que ya se tiene, uno de los consejos para modernizar la imagen de la fachada es combinar materiales de construcción.



Existen, como comentó Barrandeguy, varias alternativas a las que se puede apelar. Se pueden utilizar, por ejemplo, piedras o fachadas vegetales, con lo que se conseguirá darle textura a los muros y un aspecto más interesante.



Así que manos a la obra y, con la ayuda de un profesional, es hora de crear la casa de ensueño.