El dolor y la búsqueda de respuestas de la familia de Nicolás González en Eldorado

domingo 03 de enero de 2021 | 6:03hs.

Para la familia de Nicolás González (25) hubo pocos motivos para celebrar el Año Nuevo. Prácticamente no hubo lugar para festejos de ningún tipo y el único sentimiento que prevaleció fue la tristeza. No es para menos, el joven era el “que siempre animaba las fiestas” y hoy ya no está.

A una semana del hecho del joven eldoradense, El Territorio recorrió la escena del crimen y se entrevistó con sus familiares, quienes aún no encuentran consuelo ni explicaciones ante lo sucedido, pero están listos para luchar hasta el final para obtener justicia.

El homicidio de Nicolás González fue descubierto durante la madrugada del 25 de diciembre pasado en cercanías al arroyo Elena, en el kilómetro 1 de Eldorado. Su cuerpo presentaba una puñalada en el lado izquierdo del abdomen y por el caso hay un detenido, aunque la familia no conoce al sospechoso y entre tanta incertidumbre hasta cree que el hecho pudo haberse tratado de un crimen de odio motivado por la condición sexual de la víctima.

Las primeras horas

“A él lo mataron cuando volvía del barrio Elena. Esa noche él pasó la Nochebuena en la casa de su papá y después tenía que volver a buscar un equipo de música para prestar a sus amigos. Estuvo con ellos una hora más o menos y ahí dijo que se volvía a la casa de su papá. De ahí no supe más nada de él hasta el otro día a las 14”, relató Idalina Silvero, la madre de Nico.

En diálogo con este matutino, la mujer continúo contando la forma en la que se enteró del asesinato de su hijo: “Yo no me preocupé porque él había avisado que se quedaba en la fiesta con sus amigos. Al otro día mi hijo mayor me dijo ‘má, te enteraste que mataron a alguien anoche a dos cuadras de casa’. Yo no sabía nada, me quedé preocupada sí, pero como cuando me levanté escuché música fuerte en la casa donde Nico iba a estar calculé que él seguía ahí”.

Después de eso, la mujer recordó que a su casa llegaron sus hermanas para almorzar en familia. Fueron ellas quienes preguntaron por Nicolás y entonces Idalina intentó comunicarse con él: “Le llamo y no responde. Su última hora de conexión era las 9 de la mañana de ese 25 de diciembre, entonces no asocié con su muerte. Pensé que se quedó durmiendo en casa de su amiga no más”.

Y después del mediodía se confirmó lo peor. Justo cuando la familia estaba por salir para pasar el día en el río llega la madre de una de las amigas de Nicolás diciéndole que la Policía la estaba buscando. “Ahí vengo a mi casa y estaba la Policía. Me llevaron a la comisaría y a la morgue. Ahí me dicen que tenía que identificar un cuerpo. Fui y era Nicolás, mi hijo”, recordó entre lágrimas Idalina.

La situación sacudió y modificó por completo a toda la familia, que aprovechaba para disfrutar los últimos días de Nicolás en Eldorado porque pronto debía regresar a Buenos Aires, donde se encontraba residiendo y trabajando en una rotisería. Incluso, en vísperas de Navidad intercambió videos con su jefe y la familia de éste deseándose felices fiestas.

Preguntas y sospechas

En la investigación por el hecho participaron diversas dependencias de la Unidad Regional III bajo directivas del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la magistrada Nuria Allou.

En ese marco, se realizaron diversos allanamientos y se concretó la detención de un sospechoso identificado como Mateo G. (22), en cuya vivienda además se incautaron un machete y prendas de vestir con manchas que podrían corresponderse a sangre. Todo será objeto de pericias.

La familia asegura que desconoce al sospechoso y considera extraño que Nicolás haya decidido circular en soledad por la zona donde se cometió el crimen, dado que si bien es un trillo que funciona como atajo entre dos barrios del Kilómetro 1, es un lugar oscuro y de difícil acceso.

“Nos pareció raro que haya cruzado solo por ahí. Esa noche pasaron muchas cosas en el barrio. Una patota había ido a robar al barrio Elena. Nos contaron varias cosas, entre ellas que esos ladrones cruzaron por el puente. Eso fue a las 3 de la madrugada, más o menos en el horario que falleció Nico, que fue entre las 3 y las 4 de la madrugada. Cuando sus amigos fueron al funeral les reclamé cómo lo dejaron solo, pero nadie sabe nada, nadie habla”, expresó la madre de la víctima.

En medio de todo este contexto, la familia de Nicolás intenta encontrar respuestas y entre la incertidumbre consideran que quizás el hecho pudo haberse tratado de un crimen de odio, lo cual de confirmarse podría significar un duro agravante que complicaría la situación penal del autor del asesinato. “Sospechamos que como Nico era gay aún hay personas que no aceptan eso”, agregó Víctor Arguello, el padrastro del muchacho.

Nicolás había regresado a Eldorado para pasar el Día de la Madre junto a Idalina y tenía previsto viajar nuevamente a Buenos Aires dentro de dos semanas para volver a trabajar, pero antes de eso se estaba encargando del cumpleaños de su hermana menor, su preferida.

“Él era el que siempre animaba las fiestas, era amistoso con todos. Le gustaba estar con amigos. El 15 de enero es el cumpleaños de su hermana menor, que cumple 12 años, y estábamos organizando eso, ella era su preferida. Mi hija le hizo una cartita para él. Está muy triste, como todos en la familia”, culminó Idalina, con el dolor de una madre que perdió a un hijo.

Pero la mujer toma fuerzas y junto a su familia no descansará hasta esclarecer lo sucedido. Por eso, organizaron una nueva manifestación a realizarse mañana frente al Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado. El pedido -indicaron- no sólo será de justicia por Nicolás, sino que también reclamarán que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse.