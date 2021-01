La búsqueda

“Encontré unas cajas con manuscritos de los años que Ud. necesita. Le pueden llegar a interesar. Fueron rescatadas después del incendio del Museo Nacional, en el 2.018. Aún no han sido debidamente revisadas ni vueltas a catalogar. Se identifican con el rótulo: América Libre e India. Pase a verme el lunes a primera hora. Tendré todo preparado. Atentamente Amanda.”

El lunes a la mañana estaba frente a esa magnífica y blanquecina edificación de estilo neoclásico, enmarcada por el verde de los árboles que la rodeaban. Se imponía con su prestancia y me volvía a recibir como a un viejo y buen amigo. Era hora de reencontrarme con La Biblioteca Nacional de Brasil, allí en Río de Janeiro.

La primera vez que la visité fue con Santiago, discípulo, hijo de un colega que necesitaba determinada información para concluir su tesis sobre Numismática del Brasil. Esta vez el desafío era muy distinto.

Este encuentro me abría la posibilidad de realizar uno de mis sueños, uno que había nacido conmigo en los sesenta cuando, aún niño, solía ver en los manuales de primaria los dibujos coloreados de aborígenes que poblaron la Mesopotamia argentina. Los cacharros, las viviendas y las canoas sobre los ríos del litoral, formaban parte de la enigmática y desconocida historia que años después comenzaría a develar. La cultura, las creencias, en definitiva, la vida de aquellas comunidades, siempre habían despertado mi curiosidad, porque eran presentadas no solo como extintas, también como carentes del papel trascendente que tuvieron en la historia. Yo intuía que había más detrás de la fachada.

Era, soy y seré hijo de un río, el de La Plata. Confluencia legendaria de los otros dos, que supieron arrastrar sangre, mucha sangre patriota y guaraní. Con ellos me sentía mágicamente hermanado.

El Río de la Plata me vio nacer, allí frente a las costas de la Ensenada de Barragán. Fuerte de baterías que resultaron claves para los patriotas durante la primera invasión inglesa de 1.806.

De mi infancia aún recuerdo mi pedaleo en bicicleta hasta los dos cañones de la vieja fortaleza; apostados sobre los restos de desgastados ladrillos de adobe. Cruzar a hurtadillas del único cuidador del predio hasta llegar a las ruinas centenarias y otear el horizonte hacia el este, era una aventura maravillosa. Siempre hacia el río. Aromas inolvidables de tierra mojada y humedad, que aún hoy me saben a libertad y a nostalgia.

No llegué nunca a ver las aguas leonadas, desde el apostadero. La vegetación densa lo impedía, solo las adivinaba en la playa de la selva marginal. La imaginación volaba y los barcos de los invasores ruines, se deshacían en neblina.

Maqueta de tiempos idos, historia de aquellos primeros hechos y personajes, hacedores de argentinidad, de pueblos originarios, de terruño desconocido y amado volvieron a emerger, con el estudio de la Expedición de Belgrano al Paraguay. Otra vez el río, los ríos. Esta vez con sus nombres propios, el Paraná y el Uruguay. Y una figura que asomaba, tímidamente en su bravura. Nativo que impregnaría inexorablemente su nombre, en la epopeya patria. Hombre de mirada profunda que invitaba al encuentro: Andresito Guacurari Artigas.

A muchos años de aquellos primeros descubrimientos, era casi una necesidad seguir hurgando. En este presente ya conocía bastante a quien fue Andresito, para la gesta de la independencia. Doblemente grande porque quebró un orden social impuesto por el régimen de los conquistadores, donde los aborígenes no eran tenidos en cuenta. Sometidos, maltratados, usados. Andresito demostró no solo que ese orden era inmoral, sino que además le sobraba valor para defender, como fuera, la nueva Patria en ciernes.

Andresito el caudillo guaraní, el indio gobernador de las Misiones, el “incorrecto” para la época que le tocó vivir. Un guaraní letrado, un amante de la música, un guerrero de pies a cabeza. Todas esas facetas convivieron en este valeroso perseguidor de lusitanos y paraguayos, que quisieron y no pudieron ocupar nuestro territorio.

Hacia 1.819 había sido atrapado y encarcelado en Brasil, junto a otros guaraníes de su ejército. Los historiadores decían que su muerte acaeció, en la Isla de las Cobras. Pero no existían testimonios certeros, documentos que acreditaran esa verdad. Su vida y su muerte. Dichos y decires.

Amanda me hizo pasar a su despacho y allí sin mucho preámbulo me contó sobre lo que ya tenía organizado para iniciar la búsqueda.

El Anexo de la Biblioteca Nacional, dedicado a la América india estaba ubicado en un subsuelo. Bien iluminado no perdía el encanto y el misterio que se adueñaba de los anaqueles.

Me llamó la atención una estatua de forma cilíndrica, trabajada en madera, llamada “estatua-horcón” por el profesor Sustersic, preámbulo de la sala del fondo hacia donde fui conducido, sin mediar palabra.

Con los guantes puestos y ya preparado para iniciar la tarea, Amanda fue llamada desde la escalera. Prometió regresar enseguida. En su lugar se hizo presente una joven asistente. Apenas si se limitó a indicarme, con gestos, algunos detalles de los manuscritos de la primera caja. Fuimos realizando una selección de acuerdo al estado de conservación y condición física de los mismos. Comenzamos a separar, con mucho cuidado, lo que tanto ella como yo, consideramos más relevante.

Me asombró el conocimiento de esta mujer, que no pasaría la veintena de años. No se distinguía por su simpatía, pero sí por su habilidad de encontrar y cotejar fechas y citas de un listado que yo había llevado para que me sirviera de guía. Sus manos se deslizaban por las hojas sepia con delicadeza, con cariño, que hasta me pareció ver aureolas imperceptibles rodeando sus dedos. Amaba su profesión y encajaba justo en ese ambiente casi sagrado.

Hacia el mediodía habíamos revisado apenas unas dos cajas, pero en ninguna de ellas encontré lo que buscaba. Un poco desilusionado dejé dicho que volvería al día siguiente. La asistente asintió con la cabeza.

El calor picaba en ese mediodía de septiembre. Caminando por la Avenida Rio Branco y sus alrededores encontré el lugar para tomar un refrigerio. Unas “coxinhas” con ensalada me dispusieron para una siesta. Volví al hotel y cotejé con mi notebook algunas notaciones y otros datos que resultaron ser interesantes.

La cortina de la ventana, apenas entreabierta, se movió ligeramente mientras me disponía a abrir una lata de Skol que saqué de la heladera de la habitación. ¡Ah delicioso y espumoso elemento! Frescura agradable en el cuerpo y en la garganta.

La brisa marina inundó el ambiente. Después, hubo un después sin tiempo y espacio.

Ella estaba allí, con su cabello y su poncho al viento, mostrando sus doradas piernas de sol. Montaba a pelo. Erguida en el corcel como una gladiadora, como una amazona. Me sonrió y luego fue apenas un punto negro en el horizonte rojizo de la tarde en llamas. Él la siguió al galope. La alcanzó.

De pronto, ambos frenaron la marcha. No se fueron. Regresaron. Detuvieron el trote a pocos pasos. Ella vino hacia mí. Se sacó el poncho con devoción. Entendí el gesto generoso. Lo apreté muy fuerte. Lo agradecí bajando la cabeza.

-Aquí está lo que viniste a buscar… jajuechapeve- me dijo.

Yo, le quise decir que no, que no era eso, pero sonrió tímidamente. Reconocí a una mujer extraordinaria detrás de la sonrisa. Tomó nuevamente las riendas mientras el hombre, me gritaba en guaraní:

-¡Aguyjevete!

Y se alejaron.

Desperté a la madrugada del otro día. Abrazado a la almohada, como lo había estado al poncho de la amazona de mi sueño. La cerveza había hecho demasiados estragos en mi desacostumbrada rutina de beber. La mente trataba de explicar el porqué de tanta modorra, de tanta siesta prolongada. Le eché la culpa de todo a la lata, que descansaba a orillas de mi cama.

Fue al incorporarme en el lecho, cuando la almohada crujió suavemente. La levanté y la agité con cierto recelo. No fue necesario repetir los movimientos, enseguida noté que un pliego de color ocre asomaba por debajo de la funda.

Suavemente lo fui sacando y con reverencia lo deposité en el cubrecama, leyendo:

“Mi General y amigo don José de Artigas:

Seguramente ha llegado a Usted la noticia de mi fusilamiento o al menos la de mi muerte. Pues, ello no ha acaecido aún.

El buen Dios cristiano y el mío propio, Tupa, se han compadecido de este hijo nuevamente.

Un paraguayo amigo de cárcel y pesares, me está acompañando en esta empresa tan dura. Mi cuerpo habla. Aún así, viejas y nuevas cicatrices no han podido quebrantar mi espíritu.

Creo en mi gente, creo que la Patria no está perdida más allá de nuestros destierros.

Estoy en viaje, mi general, sigo en viaje. Voy a su encuentro ya no será intentando cruzar el río de los pájaros. Nuestros informantes dicen que usted encontró asilo en San Isidro Labrador de Curuguaty. Hacia allí voy. Estamos cerca de la Vila de Sao Carlos, pero no llegaremos a esa por temor a ser esclavizados.

Deseoso de poder estrechar pronto su mano, Dios lo guíe y guarde muchos años.

25 de septiembre de 1.821

Andrés Guacurari y Artigas

Faltaban aún un par de horas para que la Biblioteca Nacional abriera. Deseaba volver a encontrarme con Amanda, contarle… ¿Me creería? A todo esto, le saqué una foto con mi celular al manuscrito. Luego lo guardé con cuidado en un sobre blanco. El tiempo no pasaba más.

A eso de las 8 de la mañana se abrió el comedor del hotel para el desayuno. Bajé en busca de él, no porque tuviera hambre. Era cuestión de matar el tiempo. Los segundos parecían horas, suspendidos en el bocado de la tostada, en el sorbo del café.

Un taxi me dejó justo en la entrada de la Biblioteca Nacional. En minutos estuve frente a Amanda. Comenzó a hablar pidiéndome disculpas. El hecho de haberme dejado solo con las cajas… Le referí que la asistente la había suplido bien.

Perpleja me interrumpió diciéndome que no había dejado a ninguna asistente a cargo para semejante tarea. No supe dar el nombre de la mujercita que tan complaciente me había ayudado en la búsqueda de información la mañana anterior. Estaba anonadado. Me faltaban evidencias, esas tan necesarias para que un historiador se precie de tal.

Decidí en ese momento no contarle lo que había pasado en mi siesta, en mi dormitorio de hotel. ¡Lo del sueño! Ah… ¡Lo del sueño!

¡La jovencita formaba parte de él!¡ Ella era la mujer guerrera de piernas cobrizas!, la del poncho al viento! Recién me daba cuenta.

Extraje el sobre de la carpeta donde tenía asegurado mi pasaporte a ser creíble y se lo entregué, pidiéndole que lo abriera. Su reacción no fue la esperada. Me preguntó si había bebido. Y casi río. ¡Si ella supiera!

El manuscrito no estaba. Entonces saqué mi celular y busqué precipitadamente mis fotos. Pero la foto tampoco estaba.

-¿Y si le digo que hay un fantasma de mujer viviendo en su sección de América India, una mujer llamada Melchora Caburu ¿usted podrá creerme? - le dije mirándola fijamente a los ojos.

-Sí, le creo- me respondió- Debe ser ella quien le dejó este poncho en la estatua horcón. Hasta tiene una dedicatoria: Rohayhu chamigo Gabriel…

¿O usted no es Gabriel?

Segundo premio del Segundo concurso literario Andrés Guacurarí. El autora reside en Puerto Esperanza.