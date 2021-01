Mi paso por Benín (África)

El país y su gente...

Durante los años 1999-2001 estuve trabajando como misionero religioso en Benín. Benín, es un país africano, que se encuentra al norte del continente.

Es un país pequeño, que tiene aproximadamente cinco millones de habitantes, y su lengua oficial es el francés, debido a que fue colonia francesa. Pero como el índice de analfabetismo es muy elevado, pocos son los que hablan el francés, lengua aprendida en las escuelas, para quienes tuvieron la oportunidad de concurrir. La mayoría de la gente, se comunica en su propia lengua o dialecto. El país cuenta con más de 120 lenguas autóctonas.

Antes de partir a tierras africanas, tuve que aprender el francés, ciertamente, pero estando allá y viendo la realidad, me di cuenta de que si realmente quería entrar al corazón de la gente, tenía que aprender una de las tantas lenguas.

Era la única manera de poder comunicarme con ellos. Y para esto, tomé la decisión de dejar la parroquia y trasladarme a una aldea, a convivir con la gente el día a día.

Fue lo mejor que pude haber hecho, a pesar de que al principio tuve algunos inconvenientes a mi pedido. No fue del agrado de mis superiores, no era habitual que se viviera día y noche en una aldea.

Pero, por suerte, ante mi insistencia me dejaron partir, creo que no hicieron tanto jaleo pensando que no duraría más de una noche viviendo en una aldea: durmiendo en una choza, sin luz, sin agua y con toda la selva alrededor como cuarto de baño. Sobre todo, comiendo lo que comía la gente.

Lo que se pensó no duraba más de un día, se extendió en esos dos maravillosos años que estuve entre mi gente. Pienso, que si la mayoría supiera lo distinto y lindo que se ve todo desde fuera de las comodidades que construimos, no dudarían en dejar “las seguridades”, y dejarse sorprender con lo que la gente regala y ofrece.

Pienso que estudiamos tanta teología, y muchas veces olvidamos que, si Dios se ocupa de cada uno de sus criaturas, como las flores del campo (que nunca les falta el sol, la lluvia y el aire para vestirse de los mejores colores y variedades) y los pájaros del cielo (nunca les falta la comida y el nido para descansar), cómo no se ocuparía de nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, y somos sus hijos predilectos (esto lo dijo el mismo Jesús).

Volviendo a lo mío, entre una y otra, preparé mi equipaje para mi nueva residencia, (y les aseguro que no era ligero de equipaje, como escribió alguien, haciendo cuenta y reproche de que los religiosos nos llenamos de seguridades inútiles. Pues, yo tampoco entendía bien el ser la creación predilecta de Dios así que por las dudas…). Bien, la noche anterior me aseguré que no faltara lo más mínimo para mi trabajo de misionero: Linterna, libros, para enseñar” (muchos libros), antimosquito, pasta dental, papel higiénico y tantos otros enceres que duran lo que duran…

Cuando se me acabaron las pilas, y no tenía un almacén cerca para reponerlas, aprendí de la gente como mantener el fuego encendido hasta ir a dormir, y ver a la luna grande (en cielo africano más grande y brillante aún) como la lumbre que siempre está y no necesita de pilas ni baterías.

Libros, cómo utilizar libros con gente sencilla que no sabe leer, más aún enseñarles doctrinas escritas en otro contexto. Nunca la entenderían de esa manera. ¿Qué pasó con los libros? y, a falta de butacas, y patas de mesas improvisadas… bien saben los libros gruesos y de tapas duras y amplias, que acarree desde Argentina en una gran valija.

El antimosquito, eran más de diez aerosoles creo, los que llevé. Pues, cuando se me acabaron aprendí a valorar y juntar el excremento seco de algunos animales. Una buena humareda ya bastaba para tener a racha a los mosquitos, y la noche en paz (con fragancia particular, pero en fin tampoco pretendamos todo).

Pasta dental, por supuesto que cuando se me acabó, no es que no me lavé más los dientes, sino que aprendí a masticar pequeñas ramas de un árbol (no me acuerdo el nombre ahora), que te dejan limpio como el marfil de la sonrisa africana, y el jugo que desprende sabe a la menta más rica y fresca que cualquier pasta dental de los supermercados en países desarrollados.

Bueno, perdón si ofendo, pero es la verdad. Que cuando ya no me quedaban papel higiénico, también aprendí a reconocer cual era el árbol de las hojas suaves, que eran para esos menesteres. Ya me entienden. Y a diferenciar bien de las ortigas por sobre todo.

Bien, la aldea que me acogió es de la etnia Lokpa. Allí si que hice mi verdadero proceso de inculturación, que por cierto, bien sabido lo tenía de la formación de muchos años de seminario y de los libros. Pero nada de nada, desde una experiencia concreta. Y, Dios mío, que lejano dista lo uno de lo otro. Por suerte conocí las dos formas, pero la que no se olvida nunca, es la de lo/s otro (por suerte).

El autor nació en Posadas. Es profesor de Ciencias Sagradas, Filosofía y Teología. Actualmente vive en Budapest, Hungría, donde ejerce la enseñanza, incluso del español. Fragmento de su libro de próxima aparición.