Marcela Morelo: “Sé el desafío que esto representa”

domingo 03 de enero de 2021 | 6:00hs.

Marcela Morelo estrenó en el último mes del 2020 su nueva producción, Tu mejor plan.

La cantante tomó el desafío de grabar canciones que son clásicos de la música latina. Un listado de 10 temas como No podrás, de Cristian Castro; Fuego de noche, nieve de día, de Ricky Martin; Ángel, de Jon Secada; Culpable o no, de Luis Miguel; Lo dejaría todo, de Chayanne; Ayer, de Gloria Estefan; Estrellitas y duendes, de Juan Luis Guerra; y La Vida es un Carnaval, de Celia Cruz, entre otros reconocidos hits de la música latina.

“Son versiones, no son covers ya que no son iguales a los originales. Me metí en esto sabiendo el desafío que representa. Son canciones que todos conocemos por otros artistas y que están en el insconciente colectivo” le confió Marcela Morelo a La Viola. “Son temas que tienen una importancia muy grande”, agregó feliz de haberelegido ese repertorio y asumiendo la responsabilidad de que se trata de canciones reconocidas en el mundo.

El primer corte de su nuevo disco fue No podrás.

“Los singles van apareciendo cuando terminás de grabar el disco. Le mandás las canciones a tu familia, amigos, al sello discográfico y aparecen las repercusiones. Siempre hay una canción que despierta mayor interés. Un tema es más lindo que el otro”, detalló la cantante quien salió de su función como compositora para mostrar todo su encanto como intérprete.

A lo largo de la charla, Marcela, con más de 20 años de carrera, destacó que muchos de estos temas los interpretaba en sus comienzos, cuando se presentaba sola en los pequeños escenarios.

“Hoy me siento repitiendo esa historia desde otro lugar. Este disco lo pude grabar en mi estudio hogareño. Cuando arranqué no tenía tantos equipos. Recuerdo que era cantante, plomo, banda, flete, y mucho más. Se aprende y se entiende que es un camino que no importa si tenés muchas cosas. Ahora lo hago desde otro lugar”, reflexionó al respecto.

Manantial (1997) fue su disco debut, con éxitos como La fuerza del engaño y Corazón salvaje que se transformaron en éxitos que sonaron por distintos puntos de la Argentina y que llegaron con mucha fuerza a otros países.

“En aquella época actué por Latinoamérica, Italia, España, Israel y Rumania. Todos lugares que nunca había imaginado que iba a cantar. Yo jugaba de chiquita con todo esto pero los sueños y los límites te superan. Si uno se sienta a diagramar todo lo que va a pasar con un álbum seguro que le sale mal”.

Marcela también resaltó que cada que vez que saca un trabajo lo quiere acompañar con las vivencias que transita a la hora de su grabación.

“Es un disfrute muy grande y lo querés llevar adelante. En esa época estaba como estoy ahora, muy excitada, me tiembla todo el cuerpo, y cargada de emoción. Me siento muy incentivada en un 2020 con poco fuego y tener todo esto me hace sentir agradecida”, cerró.