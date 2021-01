Madre de la beba que murió denunció que su ex la acosa

sábado 02 de enero de 2021 | 7:00hs.

La pesadilla de Lidia Ester Suárez (20) no terminó con su liberación, el pasado 22 de diciembre, cuando el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá le otorgó la excarcelación por falta de mérito en el marco del expediente que investiga el deceso de su pequeña de apenas ocho meses. Dicho beneficio se extendió a quien durante siete años fuera su concubino, Rubén Rolando Maidana (39).

El día que recuperó la libertad, luego de permanecer detenida tres meses y medio, Suárez le comentó a El Territorio la ilusión de reencontrarse con sus tres hijos varoncitos, lo que aún no pudo concretar por impedimento del progenitor.

Pero no sólo ello, ya que al llegar a su domicilio, en el barrio Ex Ruta 14 de la localidad de Campo Grande, la joven se topó con la casa tapiada y luego corroboró que habían desmantelado el lugar, llevándose todas sus pertenencias.

Para colmo, en los días posteriores fue permanentemente acosada por Maidana, el mismo que la maltrató desde que tenía 13 años. Si bien Suárez le dejó en claro que no quiere saber más nada con él, el individuo la sigue atemorizando.

En ese contexto, el pasado el 28 de diciembre la joven radicó una denuncia ante la comisaría de Campo Grande y detalló sus pesares.

“Desde que salimos en libertad le dije que no quiero saber más nada con él porque durante todos los años que convivimos me maltrató verbal y físicamente. Muchas veces me pegó con machete y por eso tengo varias cicatrices en los brazos y la espalda. Sufrí mucho con él”, detalló en la denuncia a la que tuvo acceso este diario.

Riesgo latente

El día de la liberación, los abogados de las partes acordaron que Maidana evitaría cualquier tipo de contacto con su ex concubina y que facilitaría el reencuentro con sus hijos, puesto que los menores están bajo la tutela de la abuela paterna.

El acuerdo verbal fue un gesto de buena voluntad para no interponer una acción judicial que dilate la cuestión, pero Maidana no cumplió nada de lo pactado.

Al respecto, en su denuncia Suárez remarcó que “cuando salimos en libertad le pedí que no se acerque a mí. También estoy muy triste por la muerte de mi beba y él sabe bien todo lo que me hizo en estos años”.

“Pero llegué a mi casa y me encontré con las puertas y ventanas clavadas con maderas. Pude abrir y adentro está vacía, se llevaron todo lo que había. No hay muebles ni mercadería. Me puse a llorar, me senté y en eso vi que él llegaba, entonces salí corriendo por la parte de atrás y me refugié en la casa de mi sobrina, donde me estoy quedando”, detalló.

Asimismo, mencionó que el individuo la acosa permanentemente y nunca propició un acercamiento con sus hijos.

“El problema es que Maidana me sigue. A la hora que salgo está él vigilándome o llega a cada rato a preguntar por mí. Por eso tengo mucho miedo de que me haga algo. Lo que más me duele es no poder ver a mis hijos porque él está con ellos y tengo miedo de acercarme”, reconoció apenada.

Por ello, en la citada denuncia solicitó la prohibición de acercamiento de su ex concubino hacia ella, al tiempo que sus abogados preparan un pedido de restitución de sus hijos ante el Juzgado de Familia.

La tragedia de Milagros

El drama de Suárez comenzó a los 12 años, cuando quedó huérfana de madre y padre, por lo que una hermana mayor se hizo cargo de ella un tiempo y luego se la entregó a Maidana.

“Tengo hermanos, pero ellos no me quisieron dar un techo. Él me visitaba en la casa de mi hermana y un día me dijeron que me tenía que ir con él. No me quedó otra, no sabía mis derechos”, reflexionó.

En los siete años de convivencia con el individuo tuvo cuatro hijos, tres varones y una nena, la que nació prematura a consecuencia de una brutal paliza que le propinó Maidana a la madre.

La pequeña Milagros Soledad Suárez fue dada a luz el 24 de diciembre del año pasado con apenas cinco meses de gestación y un peso de 850 gramos.

Por su delicado estado de salud permaneció en el sector de neonatología del hospital Samic de Oberá hasta el 22 de junio, cuando regresó a su casa. Le demandó seis meses alcanzar el peso adecuado para recibir el alta.

Pero el pasado 4 de septiembre, cuando la beba tenía apenas ocho meses, la comisaría de Campo Grande recepcionó un llamado alertando que en el barrio Ex Ruta 14 había un bebé sin signos vitales.

Un par de horas después de constatarse el deceso, la Policía de Misiones dio a conocer el diagnóstico de un médico de la misma fuerza, al tiempo que el juzgado interviniente ordenó la detención de los progenitores.

Según el citado parte de prensa del 4 de septiembre, el médico policial determinó que el cadáver de Milagros Soledad presentaba hematomas en varias partes del cuerpo y lesiones en las partes íntimas”, con signos de violencia. Se solicita autopsia médico legal para determinar causa de defunción”, se citó.

Rotundo giro

A partir de lo dictaminado por el médico, se echó a rodar la peor de las hipótesis: la criatura habría sido víctima de abuso sexual y asesinada a golpes.

A consecuencia de ello, los padres fueron víctimas de apremios y torturas policiales en sus respectivos lugares de detención, tal como denunciaron oportunamente.

De todas formas, a las 48 horas la causa dio un rotundo giro, ya que el informe de autopsia contradijo la opinión del primer facultativo y descartó el abuso sexual y la muerte violenta.

Se trató de una “muerte natural producto de una sepsis (infección generalizada), falla multiorgánica a consecuencia de una bacteria o agente patógeno”, citaron los forenses.

Otra discordancia entre el informe forense y la opinión del médico policial tuvo que ver con un supuesto hematoma en la cabeza. La autopsia determinó que era una deformidad ósea.

A pesar de lo contundente del informe forense, lo que fue reiteradamente esgrimido por las defensas de Suárez y Maidana, desde el Juzgado de Instrucción Uno solicitaron una batería de informes para descartar el presunto abuso y la muerte violenta.

Finalmente y tras permanecer más de tres meses y medio detenidos, el 22 de diciembre último Suárez y Maidana fueron liberados por decisión del juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Ambos progenitores fueron beneficiados por la falta de mérito y la causa se encamina al sobreseimiento definitivo.

“Soy inocente, nunca maltraté a mi beba y sólo Dios sabe lo que lloré su muerte. Siempre tuve los cuidados que necesitaba, nunca quise que le pase nada”, subrayó Suárez.



Doblemente víctima

Lidias Ester Suárez recordó que su beba nació prematura por lapaliza que le dio su concubino y aseguró que siempre le brindó los cuidados tuvo a su alcance. Además, reconoció que nunca observó que su ex haya lastimado a la pequeña.

“Milagros estuvo seis meses internada en neo y estuve siempre con ella. Sólo iba a mi casa a buscar ropa y volvía. Nunca la descuidé, siempre estuve con ella”, recordó.

Precisó que convivió con Maidana desde los 13 años, aunque “siempre me maltrató y me golpeó. Me decía que no tenía derechos, que era una cualquiera. Aparte vivíamos en la chacra, lejos y no podía pedir ayuda. Recién el año pasado nos mudamos a Campo Grande. Es horrible todo lo que pasé”.

Consultada sobre la denuncia que radicó por apremios en la Comisaría de Campo Grande, indicó “me trataron muy mal, peor que si fuera un animal. Las policías me golpearon mucho. Después en la Seccional Segunda me trataron bien”.