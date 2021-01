La sequía impactó de lleno en el valor de la mandioca

sábado 02 de enero de 2021 | 6:05hs.

Ofertas como las que tenían las ferias francas de Posadas a principio de mes ya no se ven. Foto: Natalia Guerrero

Ofertas como las que tenían las ferias francas de Posadas a principio de mes ya no se ven. Foto: Natalia Guerrero

La fuerte y extendida sequía que se padeció casi todo 2020 hizo estragos en la producción de mandioca. Y por estos días la fuerte escasez de las raíces refleja la grave situación con los precios muy altos que se exhiben. Así, en verdulerías del centro de Posadas la raíz nueva llegó a cotizar a 170 pesos por kilogramo. En tanto, se estima que no habrá suficiente producción para las industrias de fécula, que deberán importar materia prima.

“Hay muy poca producción de mandioca nueva por la seca que tuvimos, que afectó muchísimo y se va reflejar durante todo el año con escasez. Vamos a tener un 50 por ciento menos que en 2020, y eso que ya el año pasado faltó mandioca. Pero el 2021 va a ser peor todavía”, comentó Marcelo Dziewa, presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Gobernador Roca.

El directivo explicó que en las últimas semanas la notable escasez promovió una fuerte suba de precios de los productores. “En la chacra estaban ofreciendo a 70 pesos el kilo (cuando meses atrás se pagaban unos 10 pesos). Este año creería que el precio no va a bajar mucho porque no hay producción, lo que se perdió ahora no se va poder volver a replantar”, aseguró.

Dziewa apuntó que, ante las fuertes pérdidas por la sequía, gran parte de los agricultores decidió ahora orientarse hacia el cultivo del maíz. “La mayor cantidad de personas que perdieron sus plantas ahora están plantando maíz”, aseguró.

Sobre la proyección de envíos de mandioca hacia grandes ciudades, el directivo consideró que ante la poca oferta es muy posible que las ventas se concentren en el mercado misionero.

“Todo dependerá de cómo vaya quedando el precio. Creo que con un precio muy elevado a Buenos Aires no van a llevar tanto. Así que es muy probable que lo poco que haya quede por Misiones. Lo que sí, acá se va a afectar a la industria. Si las fábricas no pueden subir el precio de la fécula (que se produce localmente), el precio de la raíz no se va a poder pagar”.

Consideró como posibilidad que “si el dólar se mantiene al precio actual, quizás van a traer producción desde el exterior, antes que comprar localmente. El consumo de mandioca fresca va a ser lo que definirá el precio en 2021”.

El directivo cooperativista apuntó finalmente que en la actualidad sólo se consigue mandioca nueva a precios altos, porque la mandioca vieja (de más de un año) se vendió totalmente y los productores que se quedaron con algo en plantación prefirieron guardarla para más adelante.

Ya con anterioridad, desde otras zonas productoras de mandioca como Montecarlo se había proyectado una fuerte merma de producción que se calificó como “desastre”.

También desde las ferias francas, los pequeños productores coincidieron en que la mandioca se volvió un producto muy escaso y muy valorado para la venta.