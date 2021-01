En el inicio del Año Nuevo, ningún herido por pirotecnia en la provincia

sábado 02 de enero de 2021 | 6:04hs.

Por primera vez en muchos años, Misiones no registró ningún herido por pirotecnia durante las celebraciones del Año Nuevo. Ya esta Navidad sentaba un precedente, puesto que las estadísticas de los quemados en esa festividad añadieron sólo a una niña de 6 años que había sufrido quemaduras leves en la zona ocular izquierda y fue asistida en el Samic de Oberá.

La cifra resulta significativa, puesto que años anteriores se notificaban entre nueve y quince lesionados por quemaduras a causa de pirotecnia de estruendo, la mayoría de ellos en menores de edad que manipulaban estos objetos sin la supervisión de algún adulto. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2016-2017 fueron quince lesionados y en 2017-2018 hubo nueve (entre niños y adultos).

Años atrás, los profesionales de la salud alertaban sobre esta estadística y pedían la responsabilidad de los mayores dada la cantidad de niños que llegaban a los centros asistenciales, algunos leves, pero otros casos realmente comprometidos en su salud.

En 2019/2020, en tanto, hubo cinco heridos, cuatro de ellos menores en Año Nuevo y otros dos lesionados en Navidad, producto del cual un niño tuvo serias complicaciones en un ojo. En total fueron siete.

Los accidentes se deben principalmente al mal uso de los artefactos y a lo que médicos describen como acciones creativas con los petardos y bombitas, como colocarlos en botellas, produciéndose así los accidentes y las lesiones que por lo general se dan en las manos y la cara.

La notable baja en los casos se puede deber a una mayor concientización puesto que varios municipios emitieron ordenanzas de pirotecnia cero para proteger no sólo a los animales que sufren a consecuencia de los estruendos sino también de los niños con autismo que los padecen. Eldorado, San Pedro, San Martín y Wanda son algunas de estas comunas.

No obstante, también puede ser un factor significativo la situación económica, marcada en el reciente 2020 por la pandemia del coronavirus.

15 años después

El Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze, de Buenos Aires, no registró heridos durante las celebraciones del nuevo año por primera vez desde hace al menos quince años, según informó la médica María Alejandra Sala, jefa de guardia de ese centro asistencial.

“Es la primera vez en quince años que estoy acá que no tenemos heridos por pirotecnia”, dijo la médica durante una recorrida realizada por Télam al centro ubicado en avenida Juan B. Justo 4151, del barrio porteño de Villa General Mitre.

Dentro de una sala atípicamente vacía para estas fechas, Sala contó que solo tuvieron el ingreso de dos personas “por heridas en accidentes laborales”.

Hace una semana, durante los festejos por Navidad, la guardia de este centro oftalmológico tuvo que atender a 20 personas, de las cuales seis resultaron menores de edad; mientras que el año pasado, en Año Nuevo, fueron ocho los heridos.

Por su parte, en el Hospital del Quemado, cuya guardia suele desbordar de consultas en Navidad y Año Nuevo, esta vez atendieron sólo a cuatro personas por incidentes con pirotecnia.

“Fueron casos muy leves, todos de menores de edad, en los que se hicieron curaciones en el hospital y las personas heridas pudieron regresar a sus hogares”, aseguró la doctora Valeria Fernández en declaraciones a El Nueve.

Dos chicos presentaron lesiones en la mano, otro llegó con un problema en su cara y el restante debió recibir curaciones en uno de sus pies.

El médico Norberto González Moreno destacó que el panorama fue muy distinto al de otros años: “En otras fiestas acá hemos tenido accidentes muy graves que comprometen la visión y terminan siendo operados acá o en el Hospital Santa Lucía”.

Los profesionales de la salud informaron que en los últimos meses también se incrementaron los accidentes derivados del uso de alcohol en gel para higienizar las manos, que en contacto con el fuego es tan peligroso como el fluido tradicional que históricamente se utiliza en la medicina.

Más 300 personas en Iguazú

La Policía de Puerto Iguazú intervino en un encuentro deportivo con más de 300 personas que se desarrollaba en la cancha del barrio Florida en la jornada del 31 de diciembre. Había mujeres, niños y hombres presentes.

Tras las quejas de los vecinos y luego de las discusiones y grescas que se registraron en el lugar, la Policía debió intervenir. Según un comunicado de la fuerza no hubo detenidos, pero se labró el acta correspondiente y se procedió al despeje del lugar, en el contexto de la pandemia del coronavirus y las restricciones del caso.

El torneo barrial se lleva a cabo todos los años y este encuentro corresponde a la 24ª edición que este año denominaron al encuentro como clásico Boca-River.

El evento fue organizado y autorizado por el intendente Claudio Filippa, la Secretaría de Gobierno y los concejales Ernesto Benítez y Domingo Martínez, tal como se informa en el parte de la Comisaría Primera de la Policía, dependiente de la Unidad Regional 5.

Los vecinos de la zona se quejaron de los ruidos molestos y la aglomeración de personas, ya que en el lugar no se respetaron las medidas de distanciamiento y uso de barbijo, además en el lugar se encontraban menores ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al momento del arribo de la Policía, no se encontraban los organizadores, no obstante se hizo presente el concejal Martínez quien explicó que el torneo estaba autorizado por el intendente, pero no exhibió ninguna documentación que acredite tal aseveración.

En la tarde de ayer también la Policía se desvarató una fiesta de también unas 300 personas que incumplían con las medidas de aislamiento. Fue en una zona de balneario cercana al Barrio Campo Bauer de Posadas, cerca de las 15. Fueron detenidos dos hombres de 29 y 18 años en estado de ebrierdad que estaban generando disturbios, y se secuestraron varios automóviles.



88 detenidos y 38 vehículos retenidos

Durante las primeras horas de ayer, el Operativo Fiestas Seguras en toda la provincia, tuvo como saldo 38 vehículos retenidos, entre ellos 19 motos y 19 autos, además de detenidos, actas, retenciones de licencias y quince test de alcoholemia positivos.

Producto de los controles también se retuvieron 32 licencias de los vehículos citados ya que no reunían las condiciones exigidas por ley para circular.

Siguiendo la labor preventiva, fueron un total de 88 personas las detenidas por diferentes causas, de las cuales siete fueron entregadas a su padres por su minoría de edad.