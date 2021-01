Una cena para recibir al 2021 con solidaridad

sábado 02 de enero de 2021 | 6:00hs.

Cerró el inolvidable 2020, el de una pandemia mundial que nos hizo conocer cómo es estar encerrados en una cuarentena prolongada. Estar aislados no implicó en todos los casos acrecentar el individualismo ni el egoísmo. Al contrario. Para muchos fue un motivo más para la solidaridad y el amor al prójimo.

Así es que este 31 de diciembre hubo personas que se abocaron a la cocina, pero no para ellos y su familia, ni siquiera como parte de su actividad económica o trabajo, sino para preparar una cena destinada a quienes viven en la calle, para que en esa noche en la que se despide el año con opulentos platos, brindis, fuegos artificiales, música, regalos, deseos de buenos augurios, también tengan algo. Un presente de parte de otros que aunque no sean familiares, se hacen cercanos en el corazón y brindan un servicio para aliviar la necesidad en la fecha festiva.

La iniciativa de realizar la olla popular surgió de parte de Sergio Vergara y Guy Seró y un grupo de amigos y vecinos que desde tres años atrás se reúnen para servir la cena navideña a la comunidad mbya que acampaban en la plaza 9 de Julio. Ese es el motivo por el cual decidieron llamarse Misionero y Guaraní.

Los solidarios se dan cita desde temprano en el espacio que les cede el club náutico León Seró. Desde unos días antes anuncian a sus conocidos y publican en sus redes que van a realizar la acción. Eso basta para que se sumen colaboradores con productos y mercadería. Un kilo de cebolla, un bidón de agua, algunas verduras, un paquete de arroz o fideos; de esa manera se van sumando ingredientes para la iniciativa.

Como la pandemia obliga a la distancia social, se distribuyen las tareas. Algunos cocinan, otros hacen el reparto, otros son los que buscan las donaciones de ropas, de juguetes y de mercadería.

Vergara, uno de los iniciadores del grupo, tiene a modo de hobbie la tarea de arreglar zapatos, así que se encarga de reparar los calzados que lo precisen, para que los destinatarios los reciban en condiciones de ser usados.

Otra de las Misionero y Guaraní, Agustina, explica que la idea rectora de las acciones tiene que ver con hacer real eso de que Dios es fiel y no se olvida de las personas en situación de calle, sino que a través de estos gestos llega a los necesitados. Las acciones no se limitan a fechas festivas solamente, “si un fin de semana nos organizamos, también hacemos una olla” y aclara que “el pedido de donaciones siempre lo hacemos por Facebook, nunca casa por casa”.

El grupo solidario atiende a los mbya guaraníes que están en Posadas, algunos cerca de la terminal de ómnibus, otros en la avenida Mitre, a la altura del Mástil, también alrededor del Hospital Madariaga.

Una vez que tienen preparada la comida, la cargan en camionetas y van en busca de los comensales con alrededor de 150 a 200 porciones servidas en bandejas con cubiertos descartables. En esta oportunidad, la cena de fin de año incluyó además ensalada de frutas.

Seguramente la acción de los jóvenes no acabará con la desigualdad ni con la pobreza de la que es protagonista el pueblo guaraní. Pero ellos no se fijan en los prejuicios que dicen que son pobres porque no quieren trabajar, los ven como son: seres humanos, personas con derechos y dignidad. Quizás no alcance, pero es la chispa que mantiene encendida la fogata que ilumina la esperanza por un mundo mejor.