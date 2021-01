Las ventas de casetes se duplicaron este año en el Reino Unido

viernes 01 de enero de 2021 | 11:21hs.

Un marcado interés por los casete se notó en el Reino Unido en los últimos 12 meses. Tal como pasó con el vinilo hace unos años, algunos artistas decidieron publicar sus trabajos bajo este formato. La industria fonográfica británica, que representa a los sellos discográficos, proyecta que se venderán 157.000 cintas en el Reino Unido en 2020.

Esta es la cifra más alta desde 2003, cuando la compilación Now 54, con artistas como Busted, Girls Aloud y Oasis, fue la más vendida en casete. En estos últimos meses, los principales artistas elegidos en cinta fueron Lady Gaga, 5 Seconds of Summer y Yungblud. Hay que destacar también que la venta de este formato representa una pequeña fracción dentro de la industria musical. Por ejemplo, se vendieron 4,8 millones de vinilos, que es el más alto desde principios de los ´90, según el BPI. Entre los 10 más elegidos de 2020 se encuentran los clásicos de Fleetwood Mac, Amy Winehouse y Nirvana.

Como dato curioso, según publicó BBC, los casetes que ocupan el top 10 de ventas aparecen artistas que lanzaron sus producciones en el 2020: The 1975, Blackpink y Selena Gomez. Según los datos publicados, se vendieron 65.000 cassettes en la primera mitad del año.

Más allá de la pasión y nostalgia por estos formatos que parecían que habían quedado en el tiempo, la mayor parte de la música que se escuchó en el 2020 fue a través del streaming, que representó un 80 por ciento.

Según Geoff Taylor, jefe de BPI, el interés por la cinta aumentó en los últimos años por el “atractivo atemporal de los formatos físicos coleccionables”.

Este formato en cinta fue ampliamente utilizado entre principios de los ’70 y fines de los ’90. Con la llegada del CD, el casete fue dejado de lado. El año pasado la empresa NINM Lab presentó un reproductor portátil con tecnología Bluetooth. Una especie de walkman, pero que se puede usar sin cables.

El producto lleva por nombre “It’s OK” y sin dudas apunta a los melómanos más nostálgicos. El reproductor tiene una tapa transparente, que permite ver cómo la bobina gira y la cinta avanza.

Listado de los casetes más vendidos:

1. Lady Gaga – ‘Chromatica’

2. 5 Seconds Of Summer – ‘CALM’

3. Yungblud – ‘Weird’

4. The 1975 – ‘Notes On A Conditional Form’

5. Blackpink – ‘The Album’

6. Selena Gomez – ‘Rare’

7. Kylie Minogue – ‘Disco’

8. Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

9. Haim – ‘Women In Music Pt III’

10. The Streets – ‘None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive’