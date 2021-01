Con más de 300 personas: la Policía intervino en campeonato del municipio de Iguazú

viernes 01 de enero de 2021 | 10:38hs.

El encuentro deportivo ocurrió en la cancha del barrio Florida en la jornada del 31 de diciembre de 2020 y reunió a aproximadamente a 300 personas entre mujeres, niños y hombres.

Tras las quejas de los vecinos y luego de las discusiones y grescas que se registraron en el lugar, la Policía debió intervenir. Según un comunicado de la Policía no hubo detenidos, pero se labró el acta correspondiente y se procedió al despeje del lugar, en el contexto de la pandemia del coronavirus y las restricciones del caso.

El torneo barrial se lleva a cabo todos los años y este encuentro corresponde a la 24 edición que este año denominaron al encuentro como clásico Boca-River. El evento fue organizado y autorizado por el intendente Claudio Filippa, la Secretaría de Gobierno y los concejales Ernesto Benítez y Domingo Martínez, tal como se informa en el parte de la comisaría primera de la Policía, dependiente de la Unidad Regional 5.

Los vecinos de la zona se quejaron de los ruidos molestos y la aglomeración de personas ya que en el lugar no se respetaron las medidas de distanciamiento y uso de barbijo, además en el lugar se encontraban menores ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al momento del arribo de la Policía, no se encontraban los organizadores, no obstante se hizo presente el concejal Domingo Martínez quien explicó que el torneo estaba autorizado por el intendente pero no exhibió ninguna documentación que acredite la autorización.