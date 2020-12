Crecen los contagios y piden respetar aislamiento

jueves 31 de diciembre de 2020 | 6:05hs.

“Los test rápidos no son a libre demanda; se mantiene el criterio médico”, señalaron desde Salud Pública. Foto: Marcelo Rodríguez

“Los test rápidos no son a libre demanda; se mantiene el criterio médico”, señalaron desde Salud Pública. Foto: Marcelo Rodríguez

El incremento de casos de coronavirus preocupa en la provincia y en el país. En las últimas semanas, el parte epidemiológico de Misiones registra por encima de 40 positivos diarios cuando hasta hace un par de meses era entre ocho o diez. Además de las cifras oficiales, la situación se hace visible ante la alta demanda de test rápidos en el sector privado.

Si bien la llegada de la vacuna Sputnik V trajo un hilo de esperanza, la prevención siempre será lo esencial en esta lucha con una enfermedad que se cobró la vida de 27 personas en Misiones.

El subsecretario de Salud Pública de la tierra colorada, Héctor Proeza, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y se refirió a cada uno de los aspectos que se deben tener en cuenta en caso de haber sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19.

“Lo que estuvimos observando desde que comenzó la pandemia es que el manejo del distanciamiento y los protocolos en comunidades que generaron concientización social han podido transcurrir con menor afectación porque los brotes se van cortando, eso nos pasó en pequeños municipios donde se tomó precaución y se han corregido las cadenas de contagio”, sostuvo.

Asimismo, atribuyó la escalada de casos de los últimos días a las dificultades que presenta la realización de test rápidos. “Lo que sí estamos viendo que al día once del contacto una persona puede dar positivo. En ese sentido, la aparición de los test rápidos nos está trayendo algunos inconvenientes porque la persona al tener un negativo y todavía no pasó el período ventana donde se detectó la positividad, no hace su aislamiento y ahí comienza una cadena de contagio nueva. El contacto estrecho de aquella persona que estuvo quince minutos o que estuvo compartiendo algo es un contacto estrecho y se tiene que aislar”, aseveró el funcionario.

A continuación recordó que “estamos en la presencia de una enfermedad nueva a las que algunas personas se adaptan mejor al virus y la pasan asintomáticas y otras que son más graves”.

“El contacto estrecho que haya estado más de quince minutos sin protección se tiene que aislar por catorce días, como también ocurre en un ambiente laboral por más que se tenga protección, se está en un espacio cerrado y entonces todos se tienen que aislar. El secreto está en el manejo del protocolo y el respeto al otro de no acercarse”, enfatizó el funcionario.

Cadenas de contagio

Proeza remarcó que si bien en la provincia se tuvo una impronta rápida en la adhesión a los protocolos y no se ha manifestado tanto, “una vez abiertas las actividades, la aparición de los test y la creencia de dar negativo hace que la persona salga igual, generando inconvenientes que estamos viendo en esta escalada que estamos teniendo”.

“A partir de la fecha de la exposición, el contacto estrecho debe hacer la cuarentena, esperar síntomas, acudir a consulta, disminuir actividades y con el barbijo, se puede compartir la casa pero no actividades”, enumeró.

A su vez, comentó que hay veces que la persona se entera a los cuatro días que la otra dio positivo entonces, “se tiene que contar desde ahí. El contacto estrecho es un positivo, lo único que va a cambiar es la aparición de síntomas porque la ansiedad de hacerse el testeo y dar negativo para reiniciar actividades no es lo recomendable, pero si los síntomas comienzan a afectar, se debe buscar la consulta”.

La clave

El subsecretario de Salud Pública destacó que “la clave del manejo de la cadena de contagio es el aislamiento, porque el contacto estrecho lo tomamos como un positivo. El testeo para saber si uno da negativo no conduce a nada, lo que conduce es saber si uno fue contacto y ahí está la responsabilidad social”.

“En las fiestas hay que tener en cuenta de no intercambiar los vasos, los lugares, los adultos mayores distanciados y en espacios abiertos, la recomendación es esa porque con el distanciamiento disminuimos la posibilidad de contagiar. Aquel que recibió visitas de afuera que la reunión sea siempre con distancia, que no significa falta de afecto sino que demuestra mucho más amor”, concluyó.



Test rápidos en Fátima

El hospital de Fátima es el punto de referencia en Posadas por parte del sector público de salud para realizar los testeos de Covid-19. Allí se toman las muestras para procesarlas con la técnica PCR real time, que demora entre cinco y ocho horas en obtener el resultado. Desde ayer, el nosocomio fue habilitado también para realizar test rápidos o test de antígenos cuyo resultado está en quince minutos.

Según las autoridades de Salud Pública, el criterio para ser hisopado es presentar síntomas compatibles con la enfermedad, es decir, fiebre o dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato.

Los test rápidos siguen siendo con criterio médico, pacientes con síntomas como contacto estrecho con síntomas. “En el caso de la familia, si estuvieron en contacto con un positivo, es un test por familia”. Respecto al momento en que la persona debe someterse al hisopado, las autoridades sanitarias insistieron en que deben pasar 72 horas de espera de incubación para que sea fidedigno. “Asintomáticos sólo aislamiento preventivo; sí se testea cuando hay diagnóstico por criterio clínico epidemiológico”, remarcaron desde el Ministerio de Salud.



El gobierno prorrogó la emergencia epidemiológica

El gobierno provincial prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021 la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria Provincial con motivo de la pandemia del Covid-19.

La decisión fue comunicada ayer a través del decreto 2369 que se publicó en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la normativa, que lleva la firma del gobernador Oscar Herrera Ahuad, se señala que “el gobierno provincial viene llevando adelante acciones de prevención y atención que exigen coordinación permanente, divulgación, capacitación y concientización masiva y acciones efectivas de intervención frente a los posibles casos que puedan presentarse”.

Al mismo tiempo, enfatiza que “es preciso redoblar las medidas permanentes de prevención y asistencia, para lo que se considera oportuno dotar al sistema de mecanismos ágiles para la obtención de recursos humanos y materiales que eventualmente puedan llegar a necesitarse para la prevención y la asistencia”.

De esta forma, el gobierno de Misiones determinó extender por tres meses la emergencia en la provincia, como así también las medidas previstas para evitar la propagación del virus, según lo previsto en el decreto 330/2020 con fecha del 12 de marzo.

Se trata de la tercera prórroga de la iniciativa desde que empezó la pandemia, que ya habían sido extendida en julio y septiembre. La última extensión había establecido la vigencia de la medida hasta hoy; ahora continuará hasta el 31 de marzo de 2021.