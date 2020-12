La estrepitosa caída de Johnny Depp: quitan sus films de Netflix

jueves 31 de diciembre de 2020 | 6:00hs.

Pocos cayeron desde tan alto. El descenso es el más profundo y estrepitoso que se recuerde en una gran estrella. Ayer Netflix en Estados Unidos agregó un eslabón más en la cadena de cancelación pública. Eliminó de su plataforma todas las películas en las que participa Johnny Depp.

Hasta hace cuatro años Depp era uno de los actores más taquilleros de la historia (lo sigue siendo en cuanto a números absolutos aunque hoy sea considerado tóxico para la industria). Se calcula que desde 2003 ganó más de 660 millones de dólares en honorarios y participaciones. Actor fetiche de Tim Burton también protagonizó la serie de largometrajes de Piratas del Caribe encarnando a Jack Sparrow. Sus películas recaudaron más de 10 mil millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, pocos actores en todo el planeta parecen tener menos futuro que Johnny Depp.

Lo de Netflix es una consecuencia más de su caída en desgracia. El mes pasado la revista The Hollywood Reporter lo puso en portada. Pero esta tapa no era celebratoria como los cientos que cosechó en su carrera. Era un dibujo de él, de su cara estallando en mil partes, desintegrándose. “La implosión” era el título. “No fue sólo su errática y violenta conducta lo que destrozó a una de las estrellas más taquilleras. Fue su insaciable sed de revancha”, decía la bajada. Y en esa frase final, tal vez, se pueda encontrar una de las principales causas.

Las historias de sus excesos, de algunos malos tratos, de abusos de alcohol y drogas circulan hace mucho tiempo en Hollywood. Un productor hace poco dijo: “Lo de Depp es consecuencia directa de no haber recibido un No como respuesta en los últimos 35 años. He visto muchas carreras arruinadas pero al nivel de esta, nunca”.