Andrea Rincón denunció amenazas de la ex de un futbolista

Andrea Rincón interrumpió sus vacaciones familiares -tan deseadas, en medio de la pandemia del coronavirus- parar desmentir una supuesta relación amorosa con Jonatan Cristaldo, jugador de Racing. La versión tomó fuerza luego de que se filtrara un mensaje privado de Instagram que Morella de las Heras, ex esposa de Cristaldo, le envió a la actriz, en el cual le consulta si tiene vínculo con sus hijos mellizos de tres años, fruto de su matrimonio con el deportista.

La actriz no le respondió: argumentó que no llegó a leerlo porque tiene casi un millón de seguidores en Instagram y no alcanza a ver todos los mensajes que recibe en privado de personas a las cuales ella no sigue. También aclaró que mantiene una relación con el futbolista, pero solo de amistad, y que desde que esta versión se hizo pública, recibe amenazas en su teléfono por parte de Morella de las Heras. “Esta es una historia de dos personas que no tienen por qué involucrarme a mí. Yo no tengo nada con él. Por favor te pido que desmientas esto y que, loco, no me hagan más cargo a mí. Estoy podrida ya de esto”, sentenció.