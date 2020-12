Una mujer de 72 años, sería un nuevo caso positivo de Covid en San Pedro

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 23:21hs.

Familiares de una paciente hipertensa de 72 años, se muestran preocupados ante el estado de salud de la mujer, quien desde el 24 de diciembre estaría con malestar, vómito, diarrea y en una placa pulmonar que se realizó en esos días, se observan enfisemas. Ante la duda y la no activación de ningún protocolo en el hospital local, familiares la llevaron hasta un laboratorio privado donde le realizaron un test rápido que arrojo positivo.

El lunes la mujer, se atendió en una clínica privada donde le diagnosticaron un cuadro de gastroenteritis, no conformes con el diagnostico, una de sus hijas la llevó al hospital “En el hospital el médico la reviso, no tenía fiebre, le hicieron una placa y tenía los pulmones como el de una persona que fumo toda su vida, mi mamá es sana, solo tiene hipertensión, jamás fumo. Le pusieron suero y Buscapina y nos mandó a la casa” indicó Andrea Pires, hija de la mujer.

El cuadro de la paciente empeoró en la mañana siguiente, presentando vómito, diarrea, cansancio y apenas podía quedarse en pie, regresaron al hospital ayer y solicitaron que se active el protocolo por caso sospechoso de Covid. Porque en ese ínterin habían enviado la radiografía a especialistas de Pasadas, quienes habían manifestado que los enfisemas en los pulmones estarían relacionados con efectos del coronavirus. “Le explicamos al doctor Tomas todo lo que había pasado, que si bien no tuvo contacto con algún positivo, estaba con síntomas y que creíamos necesario se tomé esa medida. El médico la interno, anoche mi mamá estuvo internada en la misma habitación con una mujer que fue hisopada. Hoy a la mañana mi hermana se va a verla y Souksan le dio el alta argumentando que no eran síntomas compatibles con covid” señalo Pires.

Luego de recibir el alta la mujer fue atendida por el médico cirujano especialista en gastroenterología y regresó a su vivienda. La familia no se quedó tranquila porque la paciente no presentaba ninguna mejoría. Entonces viajaron hasta San Vicente donde en un privado realizaron el testeo que arrojó positivo. “De inmediato mi sobrina que estaba con mi mamá fue al hospital nuevamente, le mostró los resultados al médico y pidió derivación al Samic de Oberá. Allá seguramente recibirá mejor atención porque no se encuentra bien y ya perdimos tres días. Nos preocupa mucho la actitud del médico porque así es como el virus comienza a circular, cuando desconsideran casos porque no tenía fiebre o pérdida del olfato. Que no se haya considerado que mi mamá es una paciente de riesgo, nos parece incorrecto” remarcó Andrea.

Los familiares por sus propios medios trasladan a la mujer hacía Oberá a la espera de que se tomen medidas y activen los protocolos sanitarios para establecer los nexos epidemiológicos. Sobre el sitio donde pudo haberse contagiado, las familiares expresaron desconocer, la mujer vive sola y no viajó en los últimos días.

Con este serían cinco los casos positivos en San Pedro y 28 personas aisladas por contacto estrecho.