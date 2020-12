Se inició la inoculación de la Sputnik V en los hospitales de Santo Tomé e Ituzaingó

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 16:45hs.

Profesionales de la primera línea, médicos y enfermeros del Hospital San Juan Bautista de la localidad de Santo Tomé, Corrientes, comenzaron a inmunizarse hoy con la llegada de la vacuna Sputnik V contra la Covid 19.

El Dr. Alfredo Alegre, director del nosocomio, celebró la llegada de la vacuna rusa y fue el primero en recibir la dosis.

La coordinación de aplicación viene desde el Ministerio de Salud de Corrientes, y primero se vacunarán todos los que están en primera línea, es decir, los servicios más esenciales, que son quienes reciben a los pacientes.

"Abarca UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y Emergencias, enfermería y médicos. Después gradualmente la vacuna irá llegando para todos los servicios que sean salud", expresó Karina Pimenta, responsable de Inmunizaciones del nosocomio.

Por otro lado, Alegre comentó que las vacunas han sido enviadas por el Gobierno de la provincia de Corrientes por medio de una empresa privada contratada para tal fin, en la cual "se constató la cadena de frío que requieren estas vacunas".

"Las vacunas vienen en hielo seco, y para que la gente conozca, se requiere de una logística importante estas vacunas vienen en viales de cinco dosis, o sea, se empieza a vacunar de cinco en cinco. Un vial tarda entre diez y quince minutos en descongelarse, y se tiene que aplicar en forma automática y rápida a cinco personas. No puede quedar un vial abierto, por ejemplo: se vacunan tres, y dos personas no asisten, no está permitido porque perdemos dos dosis", explicó.

El director del Hospital remarcó que "esto no termina, esta pandemia sigue, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención que son conocidas por todos".

En Ituzaingó "es un gran paso"

Alrededor de la 10 de la mañana en las instalaciones del Hospital de Campaña “Dr. Genaro Sebastián Leiva”, se llevó a cabo el operativo de vacunación contra la Covid-19 al personal de salud pública de la localidad de Ituzaingó. La Dra. Elina Mabel Cuadros fue la primera.

Recordemos que el inicio fue ayer en la Capital correntina con la inmunización de más de la mitad del plantel del Hospital de Campaña provincial y continuó hoy en los centros de salud del interior.

En la vecina ciudad correntina el operativo estuvo a cargo del doctor Carlos Burgos, quien en contacto con El Territorio señaló “es un día histórico para Ituzaingó, hemos comenzado la campaña de vacunación contra la Covid 19. Tenemos la posibilidad hoy de tener la vacuna de origen ruso, estamos muy contentos y esperanzados de que esta vacuna nos va a dar la inmunidad que nos va a permitir a todos volver a retomar de manera gradual nuestra vida habitual, poder reencontrarnos con nuestros familiares y poder poner en movimiento nuestra economía que tanto ha caído a nivel mundial”.

Por otra parte, les habló a los vecinos y dijo que "esto (por la vacunación) va a ser de manera escalonada, tengan paciencia que los médicos estamos poniendo todo el empeño para que salga de la mejor manera”.

Uno de los vacunados señaló “esto es un gran paso en la lucha contra la pandemia, pero todavía falta mucho, así que a seguir cuidándonos".