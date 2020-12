Misiones cierra el año con un descenso del 50 por ciento de fallecidos en siniestros viales

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 11:57hs.

Si bien las estadísticas anuales cerrarían el 15 de enero próximo, la tendencia a dos días de cerrar el año muestra un abrupto descenso de fallecidos en siniestros viales en la provincia durante el 2020. En lo que va del año, se registran oficialmente alrededor de 120 fallecidos, que representa un descenso del 50 por ciento comparativamente con el año pasado, señaló Luis Di Falco, presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Las restricciones de circulación por la pandemia, la clave de esta cifra.

“Cuando empezó la pandemia había un movimiento aproximado del 15 por ciento de vehículos en las calles. Hoy estamos entre un 75 y 80 por ciento de vehículos circulando en las calles, rutas y avenidas. Para parte de Transporte sigue restringida la circulación”, indicó en diálogo con Radioactiva.

“Lo nuestro es una cuestión cultural, cuando empezó la pandemia había controles estrictos por todos lados, la circulación estaba muy restringida y no tuvimos accidentes por 20 días. Cuando fueron liberándose los controles y permitiendo más circulación, la gente comenzó a chocar”, lamentó.

La conclusión de Di Falco fue: “Cuando controlamos mucho no tenemos accidentes, cuando no controlamos tanto o no controlamos, la gente conduce de mala manera, no respeta las leyes de tránsito, y empiezan a subir las estadísticas”.

Además comparó: “Por la pandemia han fallecido en Misiones 27 personas, y en accidentes de tránsito 120. Es un número importante. La gran mayoría de las víctimas son personas menores de 35 años”.

El funcionario aseguró también que la gran mayoría de accidentes viales con víctimas fatales se dan en las ciudades, no así en las rutas. “La motocicleta es la gran protagonista, excepcionalmente tenemos accidentes con peatones”, mencionó.

Alcohol y descuidos tecnológicos

“Alcohol y manejar es el gran problema que tenemos”, remarcó Di Falco. “Hay que apuntar a controlar el alcohol y los descuidos tecnológicos. Además hay que controlar la velocidad. Misiones tiene que tener un sistema de control por todos lados”, opinó.

En ese sentido, agregó: “Tenemos 77 municipios en la provincia y no en todos lados tienen alcoholímetros para hacer los controles. No todas las localidades tienen radares fijos, móviles. Hay que trabajar mucho en esa dinámica para bajar las estadísticas. Mejorando lo que hay, y buscando formas más inteligentes de lograr cambios reales”.