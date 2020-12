Paciente con Covid en San Pedro: “La gente debe cuidarse"

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 9:42hs.

En horas de la tarde-noche de ayer martes, se conoció el cuarto caso de Covid-19 en San Pedro y el primero en la zona rural. Las autoridades de Salud al tomar conocimiento del caso, activan los protocolos a fin de aislar a quienes mantuvieron contacto estrecho con el hombre, un productor de paraje Tobuna que decidió hacer público su caso a modo de generar conciencia y solicitar atención de mejor y mayor complejidad en el hospital local.

El paciente, hace más de diez días comenzó con algunos síntomas, como mal estar, dolor de cabeza, dolor en los ojos e incluso presentó fiebre, pero creyó que se trataba de una gripe, solo cuando perdió el sentido del olfato hace tres días desconfió que podría tratarse de coronavirus. Por ello viajó ayer hasta Eldorado donde se sometió al testeo rápido en un sanatorio privado, el cual arrojó positivo para coronavirus. El hombre de 34 años, contó a El Territorio su experiencia con el objetivo de generar conciencia y solicitar a las autoridades provinciales, un mejor servicio en el ámbito de la salud.

“Yo hace más de 20 días estuve con mucha fiebre, fui al hospital de San Pedro un domingo a la mañana y no había médico, solo me dijeron que se atendían casos de emergencia, si uno va con fiebre más aún teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, me parece que vamos porque es una emergencia. Por eso cuando perdí el olfato, decidí sacarme la duda directamente en Eldorado, pague más de cinco mil pesos. En esta situación me parece que la atención en el hospital debería ser más compleja y el trato a todos por igual, porque como somos de la colonia parece que nos tratan como ignorantes”, indicó Elías Han.

Sobre ser positivo el hombre aseguró que no le generó preocupación, sino que se encuentra tranquilo y solicitó a los vecinos acatar los cuidados para el caso: “Mucha gente me llamó, algunos me criticaron, pero si yo supiera que tenía el virus y no fuera consciente, no me haría el test, sentí necesario estar seguro y así cuidar a los demás. Si alguien tiene un síntoma, que busque quedarse en la casa. Yo me estoy recuperando, ayer comencé a recuperar el olfato”, señaló Han.

En cuanto a la situación del núcleo familiar y el nexo epidemiológico el hombre comentó, “mis hijos están bien, mi señora está con los síntomas, no sé dónde me contagié, ayer únicamente fui a Eldorado, y anduve por los cajeros de esta zona. Lo único que pido es que se tome en serio a todos los posibles casos porque cuando le toque a un mayor el cuadro se complica mucho”, finalizó el paciente.

En cuanto a las medidas que tomará al municipio, se conocerán en el transcurso de la jornada al igual que el número de personas aisladas por contacto estrecho y se esperan los resultados del hisopado realizado a una mujer, que recibió visita de una hija oriunda de Iguazú que al regresar a su residencia comenzó a presentar síntomas, le practicaron el hisopado, arrojando positivo. A los pocos días, su madre en San Pedro, presentó síntomas y se aguardan los resultados.