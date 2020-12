El desafío de concientizar a la población

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 6:04hs.

En la zona del Alto Uruguay de Misiones, de forma simultánea con el resto del país se dio inicio a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Uno de los centros de vacunación se encuentra en el Hospital Nivel III de San Vicente, donde el jefe del servicio de terapia intensiva, Raúl Peñalva Jost, fue el primero en vacunarse. Lo hizo con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la inmunización y pidió que, principalmente los jóvenes, tomen conciencia y acaten las medidas sanitarias.

“La vacuna es una herramienta que tenemos para que nuestro sistema inmunológico nos proteja y como se habló tanto en contra de la vacuna, quería ser el primero por ser responsable de un servicio crítico y poder brindarle confianza a mi personal, a los colegas y a la comunidad”, expresó Peñalva Jost.

El profesional recalcó tanto lo positivo de la llegada de las primeras dosis de la vacuna como la necesidad de que los jóvenes comiencen a cuidar a sus mayores y que no ocurran hechos que pongan en riesgo la salud de todos los misioneros como los ocurridos durante los festejos de Navidad.

“El inicio de la campaña no significa que el problema fue resuelto y en este punto me refiero a los jóvenes. Lo que ocurrió el 24 y 25 de diciembre no puede volver a repetirse, no deben circular como si la pandemia haya finalizado. Tomen conciencia y cuiden a sus mayores”, reflexionó.

En el hospital de San Vicente se inmunizará a más de 40 profesionales que se desempeñan en el sector de Emergencia y Servicio de Terapia Intensiva, mientras que ayer ya se aplicaron varias dosis siguiendo todos los protocolos sanitarios vigentes y logísticos que demanda la vacuna. Las restantes se colocarán en el transcurso de la semana.

Fue un momento histórico vivido con ansiedad y expectativa por parte del 100% de los agentes de salud que estuvieron dispuestos a recibir la inmunización.

En el caso del mencionado hospital, desde agosto cuentan con el servicio de terapia intensiva y durante la pandemia una de las principales tareas fue generar conciencia en la población sobre lo esencial del uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento social, buscando poner a disposición de la gente todas las herramientas y servicios que puede llegar a brindar el hospital a fin de atender la demanda.

Si bien el primer fallecido por Covid-19 en la provincia era oriundo de esta localidad y a la fecha contabilizan doce casos positivos, en el sector de terapia no atendieron a ningún caso grave y fue un gran desafío trabajar en pandemia.