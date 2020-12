Médicos se aplican la vacuna y confían en generar conciencia

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 6:05hs.

El plan nacional de inmunización contra el coronavirus comenzó ayer a las 9 en simultáneo en toda la Argentina, tal como estaba previsto, luego de un operativo de distribución de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron el jueves pasado provenientes de Rusia.

En esta primera etapa, en Misiones, las vacunas se destinarán al personal de salud de las unidades de terapia intensiva (UTI) de siete hospitales de la provincia: Nuestra Señora de Fátima, Escuela de Agudos Ramón Madariaga, el de Puerto Rico y los Samic de Oberá, de Eldorado, de San Vicente y de Iguazú.

La llegada de la vacuna generó gran expectativa en los profesionales de la provincia que ven en ella un resguardo frente a la situación epidemiológica de Misiones que crece en casos a diario.

En el hospital de Fátima, en Garupá, el primero en someterse a la inmunización fue el médico Cristian Vera (35), jefe del servicio de terapia intensiva del nosocomio. Al salir, compartió sus sensaciones respecto al acontecimiento.

“Nosotros, que hacemos terapia intensiva, estamos bastante expuestos con esta enfermedad. Tenemos mucha esperanza, puede ser la primera y única solución que tenemos todos, no tienen que tener miedo”, remarcó refiriéndose a las personas que aún tienen dudas respecto a la efectividad de la vacuna y no saben si aplicársela.

Asimismo, en el Samic Eldorado el primero en inmunizarse fue Roberto Velázquez, jefe de UTI de ese hospital.

En el Samic Iguazú lo hizo Martín Cruz Arandia, enfermero e integrante del equipo de UTI, mientras que en el Samic Oberá fue Armando Sánchez, médico clínico del sector de emergencia de adultos.

Por otra parte, Vera consideró que “el momento es el oportuno, estamos en una situación bastante complicada en la provincia, tenemos más pacientes en terapia intensiva”.

Actualmente el hospital tiene doce personas internadas que se reparten entre el área crítica y sala común destinada a Covid-19.

El profesional de la salud, quien se desempeña en la provincia desde 2015, aclaró que “los efectos adversos descriptos son similares a todas las vacunas: dolor, fiebre, pseudogripes de corta duración, pero ningún efecto adverso severo”.

En diálogo con El Territorio, el jefe del UTI de Fátima confirmó que todo el personal a su cargo decidió aplicarse la vacuna.

“A partir de ahora trabajaremos con más ganas, con más esperanza, esperamos que nos proteja mucho esta vacuna, obviamente hay que seguir cuidándonos, respetando el distanciamiento social, lavado de manos, para poder trabajar con tranquilidad y cuidar al que se enferma”, destacó.

“A la población les recomiendo no bajar los brazos, estamos comenzando una etapa compleja, hay muchos casos, tanto pacientes críticos como leves”, sostuvo.

Lágrimas de esperanza

La directora del Hospital de Fátima, Marta Ruiz, también se sometió ayer a la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V y confirmó que son 75 profesionales de la salud que se vacunarán en el transcurso de los próximos días en el nosocomio que tiene a cargo.

Entre médicos y enfermeros recorrió ayer una sensación de alegría ante la vacuna, tanto que cada inmunizado era recibido con aplausos por sus compañeros al salir de la sala y hasta corrieron algunas lágrimas al saber que estarán más protegidos frente al Covid-19 y expondrán lo menos posible a sus familias.

“Esta era una luz, una esperanza para nosotros de que esto termine, de que volvamos a trabajar sin miedo, porque así como la población tiene miedo, nosotros no estamos exentos de ese temor porque también tenemos familia, somos personas. Me emociono porque nos tocó transitar por todo, me emociona muchísimo esta luz en el camino”, compartió Marta, con lágrimas de emoción.

Las lágrimas de Marta son el reconocimiento a sus compañeros de trabajo que día a día le hacen frente a esta enfermedad que tiene por el momento a la vacuna, como la única solución posible.

En esa misma línea, destacó: “Esto se transformó en una búsqueda intensa y fue un trabajo arduo desde marzo a esta parte nosotros venimos trabajando intensamente”.

Y agregó: “Nos confiaron la tarea de ser una institución de referencia, creo que hemos logrado el objetivo e incluso lo hemos superado como equipo trabajando arduamente. Si bien yo soy la cabeza, hay todo un equipo detrás, desde farmacia, limpieza, el equipo de apoyo del laboratorio que trabajó intensamente como nosotros en las diferentes áreas”.

Ruiz insistió en los cuidados sanitarios que deben cumplir todos los misioneros para prevenir el contagio del virus puesto que la pandemia no terminó e instó a los dubitativos a que no tengan temor de vacunarse, “porque es lo único que hoy nos va a hacer parar esta pandemia más allá de la responsabilidad social, nos falta mucho por aprender”.

Sobre la suba de los contagios que se notifican en los últimos días, la profesional señaló: “Nuestra provincia tiene mucha población joven y es cierto que son los menos afectados, pero después vemos las consecuencias cuando vuelven a sus casas y todos tienen una mamá, un abuelo, a alguien que pueden afectar de manera grave, y nosotros lo hemos visto acá. Les pedimos que se cuiden, todavía nos queda el Año Nuevo y esperamos que no sea un 2021 con más flujo de pacientes en nuestro hospital”.

Otra de las que se vacunó ayer fue Paula Valenzuela (30), una de las enfermeras de terapia intensiva, quien según sus palabras está muy emocionada y contenta porque la vacunación “es lo mejor que nos está pasando”.

“Creo que la vacuna es inmunidad, es como cualquier otra vacuna y es buenísimo lo que nos está pasando así que el que pueda acceder a la vacuna que lo haga”, consideró. Contó que desde el inicio de la pandemia vienen trabajando incansablemente con responsabilidad para sacar adelante a cada uno de los pacientes.

“Creo que no hay que dejarse estar, no hay que confiarse, hay que cuidar a nuestros mayores, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Somos jóvenes y queremos salir pero tenemos que cuidarlos, eso es lo más importante”, expresó.



Primera etapa de inmunización

El lunes por la mañana arribaron a la provincia 2.250 dosis del primer componente de la vacuna rusa Sputnik V (estaba previsto que sean 2.600) y se espera completar el lote de 5.200 en enero. Las restantes llegarán el lunes 4, indicaron desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Se trata de una primera etapa de la inmunización dado que en la provincia la población objetivo alcanza a 262.000 personas.

En un amplio operativo de seguridad, la empresa Andreani -encargada de la logística en el país- depositó en Central Argentino, en Posadas, el primer envío realizado por el Ministerio de Salud de la Nación.



Ya se aplicaron 910 dosis de la vacuna

La campaña de vacunación que arrancó ayer en Misiones “tiene como objetivo alcanzar a los trabajadores de salud del sector público y privado”, contaron ayer desde el Ministerio de Salud Pública sobre la histórica tarea de inmunización en todo el país.

Además, desde la cartera sanitaria hicieron público el alto porcentaje de profesionales de la salud que están acompañando este proceso. “En Misiones la adhesión del personal de salud a la vacunación es superior al 96%”, señalaron.

Por otro lado, dieron el detalle de las dosis aplicadas en la primera jornada. En el Hospital Samic de Puerto Iguazú se colocaron 95 dosis; en el Samic de Eldorado 120 vacunas; en el Samic de Oberá se colocaron 90 dosis; en el Samic de San Vicente 45 vacunas; en el Hospital de Puerto Rico otras 30; en el Hospital de Fátima se pusieron 65 dosis; en el Hospital Madariaga 125 y en Consultorios Externos del Parque de la Salud 340 dosis. Las dosis que restan aplicar serán colocadas hoy. El total dosis ya utilizadas es de 910 indicaron.