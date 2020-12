Qué ver, leer y escuchar

miércoles 30 de diciembre de 2020 | 6:00hs.

Guerra de papás 2

Amazon - Online

Dusty y Brad se unen para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando sus maneras de ser entran en conflicto. Con Mel Gibson, John Lithgow, Will Ferrell y Mark Wahlberg.

El redentor

Amazon - Online

Joey Jones es un ex soldado de las Fuerzas Especiales, antisocial y atormentado por un trágico pasado. Harto de las injusticia, los acontecimientos lo llevan a convertirse en un “ángel vengador”. Con Ger Ryan y Jason Statham.

Los nuevos brujos

Francisco Ortega-Juan Salfate

¿Quién mueve los hilos del mundo? ¿Quiénes ejercen el poder en las sombras? ¿Existe un gran titiritero? ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en la moderna mitología de las conspiraciones?

Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto...

César Rendueles

La desigualdad secuestró la democracia. La libertad es el valor a reivindicar pero la igualdad material sigue ausente. César Rendueles propone una mirada igualitarista en ‘Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista’.

The air that I breathe

The Hollies

‘The air that I breathe’, de Albert Hammond, estrenada en 1972 y múltiples veces reversionada -y hasta ‘plagiada’ por Radiohead-, tiene una de las interpretaciones más exitosas en la de The Hollies en álbum Hollies de 1974.

Creep

Por Kevin Bacon

Kevin Bacon, famoso por sus papeles en Apolo 13 y Mystic River, sorprendió en Instagram con un video interpretando una versión acústica de ‘Creep’, de Radiohead, para sus cabras, a las que tiene como mascotas.