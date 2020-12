Se carga de cariño para el año olímpico

martes 29 de diciembre de 2020 | 3:00hs.

En un año revolucionado por las emociones, la posadeña Lourdes Hartkopf se encuentra en casa. Distendida y recargando fuerzas para un 2021 especial, la única misionera clasificada para los Juegos de Tokio, llegó hace una semana la capital provincial para pasar las Fiestas rodeada de cariño, “hace un año no venía, estoy muy contenta”, compartió con El Territorio.

Fue un 2020 marcado a fuego y llegó el momento de atar la vela y disfrutar merecidamente de unas minivacaciones. Es que en febrero, en el Sudamericano de Mar del Plata alcanzó, junto a su compañera bonaerense, Belén Tavella, el boleto a los Juegos Olímpicos en la Clase 470 de vela.

A las pocas semanas se dictó la cuarentena por la llegada del Coronavirus al mundo y su calendario se congeló.

Su hogar en Buenos Aires se convirtió en un ‘bunker’ con una especie de mini gimnasio con elementos que le otorgó el Enard, en el medio se aplazaron los Juegos para el año próximo y recién en junio pudo volver a entrenar en el río, en el lugar “que me hace feliz”, dijo y sus ojos le brillan cuando habla de timonear.

El Yacht Club ayer fue el lugar elegido para la charla. Rodeada de barcos, Lourdes estuvo acompañada de su papá Adolfo, apasionado por este deporte y quien la introdujo al mundo de las regatas.

“Se va soltando para las fotos”, tiró su orgulloso padre mientras su niña posaba.

“Llegue el martes, vine a pasar las fiestas y el lunes que viene ya me voy”, será corta la estadía, pero sin dudas estar rodeada de gente que la quiere será ese empujón que necesita en un año que se avizora recargado.

Más allá del contexto de pandemia ¿qué balance hacés en lo personal?

Fue positivo al final, porque el inicio del año comenzó bien, con mi compañera de barco conseguimos la clasificación en febrero; y bueno, después vino la cuarentena, no podíamos entrenar y estábamos totalmente encerrados en Buenos Aires sin poder hacer nada. Pero después fue mejorando nuestra situación porque volvimos a entrenar, a tomar ritmo en el gimnasio y ahora ya estamos muy bien; estos últimos meses le metimos a full y mejoramos un montón.

Fue tan rápida la clasificación que la preprogramación de los Juegos hasta tuvo su lado positivo

Si, nos dio un año más para mejorar, así que estamos contentas. Venimos navegando juntas hace tres años y mejoramos mucho en cuanto a la técnica, las maniobras y también la comunicación arriba del barco; como somos dos, tenemos que estar diciéndonos todo el tiempo cómo nos sentimos y qué pensamos.

¿Qué sentís al saber que vas a ir a un Juego Olímpico?

Al principio fue raro, pensé que era un campeonato más y después me di cuenta que no... que no muchos deportistas llegan a un Juego y que es como la aspiración máxima para los que hacemos alto rendimiento.

¿Era un sueño de chica o te sorprendió?

Creo que en el fondo sí, por ahí no tan marcado como lo tenía mi compañera Belén, que era algo que realmente ansiaba, pero ahora que lo conseguimos me encanta la idea y estoy feliz. Es un orgullo poder representar a la Argentina y a Misiones. Por ahora soy la única de la provincia, pero esperemos que clasifique alguien más.

En Misiones siempre hubo buenos deportistas en vela y que tuvieron buenos resultados, pero ninguno siguió haciendo una campaña olímpica y quedaron en barcos juveniles. Ahora la tenemos a Charata -Victoria Mackinnon- atrás mío y creo que aspira a poder clasificar a un Juego y está buenísimo. Espero que esta clasificación ayude a que más gente se anime a navegar.

Te cambia la cara cuando hablás de navegar, ¿qué sensaciones sentís arriba del barco?

Me encanta, es felicidad. Hay días en que por ahí no estoy tan bien, por cuestiones de la vida, así que voy, navego y vuelvo contenta.

¿Cuándo comenzaste a hacer vela?

Fue Nicolás Dasso, a los 8 años, en Optimist. Después cuando cumplí 15 años hice Láser y cuando terminé el colegio me fui a vivir a Buenos Aires; allá seguí en la misma categoría individual y hace tres años que conocí a Belén y me cambié a este barco de a dos.

¿Es muy difícil manejar el 470?

Es muy técnico, tiene muchas cosas muy particulares. El Láser es un barco muy simple en armarlo y el 470 tiene un montón de cosas que tuve que aprender de cero, porque no sabía nada.Es complejo, pero navegarlo en sí no es tan difícil, tenés que desarrollar la sensibilidad, así que estamos en eso.

¿Qué expectativas tienen para Tokio?

Creo que podemos hacer un buen campeonato si seguimos entrenando como ahora, estamos mejorando un montón y siento que podríamos llegar a entrar a una ‘medal race’ en la que entran las diez mejores, sería como una final de atletismo. Va ser difícil porque estarán los equipos más fuertes como Inglaterra, Francia, Estapaña, Polonia, casi todos los mejores son europeos, pero Argentina también es fuerte -en Río de Janeiro 2016, Lange y Carranza fueron oro- y hay que ver en estos Juegos qué pasa.

¿Cómo es un día tuyo?, ¿además de entrenar estás trabajando?

Los fines de semana en el Cuba (Club Universitario de Buenos Aires) entreno a los chicos de 15 a 20 años, y estoy muy contenta con eso; y en la semana voy a entrenar de 8 a 9.30 al gimnasio del Cenard y de ahí ya nos vamos a navegar entre cuatro y cinco horas por día en el barco; estamos navegando mucho.

¿Cómo va a ser el calendario del año próximo?

Tenemos pensado ir al Campeonato Mundial al comienzo de marzo en Portugal, después correr tres más en Europa. Una semana después de Portugal tenemos el torneo Princesa Sofía, en Palma de Mallorca, España, y luego dos competencias en Francia, pero hay que ver si se hacen o no.

Para finalizar, ¿cuál es tu deseo de este fin de año?

¡Qué afloje la pandemia! (risas) Y que el año que viene se hagan los campeonatos, poder viajar y que se desarrollen los Juegos.