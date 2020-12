Tras el descontrol de Navidad, prohíben las reuniones en espacios públicos y anuncian más controles

martes 29 de diciembre de 2020 | 6:05hs.

El resultado de las fiestas y convocatorias multitudinarias que se llevaron adelante por los festejos de la Navidad la semana pasada comenzará a verse reflejado en los boletines epidemiológicos de las próximas semanas con un aumento considerable de contagios de Covid-19, habían expresado las autoridades sanitarias.

Con el propósito de que no vuelva a ocurrir este jueves con el recibimiento del Año Nuevo, la provincia reforzó la prohibición de reuniones y convocatorias que superen las 20 personas y la concentración éstas en los espacios públicos con el fin de evitar la propagación del virus. Eso es lo que da a conocer una circular firmada por el jefe de la Policía, Zenón Cabrera.

Misiones no se adhirió a la habilitación de las reuniones con más personas como sí lo hicieron algunas provincias y sólo los eventos culturales tienen el aval de congregar hasta 100 individuos.

La primera localidad en restringir sus actividades fue San Pedro, donde hasta el 4 de enero no se podrán realizar reuniones sociales de ningún tipo, encuentros en espacios públicos ni acudir a campings.

Ayer se sumó a ella Aristóbulo del Valle, donde el festejo multitudinario en el lugar denominado La Bajadita, en Navidad, generó descontento en la población porque no se respetaron los protocolos sanitarios. “No vamos a permitir ninguna concentración de personas en la vía pública”, aseguró Héctor Martín Araujo, jefe de la UR XI, en la radio local FM Mirador.

“Acá no hubo detenidos, no hubo desmanes, no hubo agresiones, pero se incumplió totalmente el protocolo que se venía llevando adelante. Fue totalmente negativo todo lo que se organizó y notamos que la gran mayoría de la población no está de acuerdo con eso”, detalló el oficial en la misma emisora.

Las comisarías de todas las jurisdicciones de la provincia están avisadas sobre esta medida, por lo que los controles se intensificarán y quienes organicen tales eventos o los promuevan deberán ser denunciados penalmente frente a la autoridad judicial de cada jurisdicción.

Además de Aristóbulo y San Pedro, también se viralizaron imágenes de fiestas que se desarrollaron en Jardín América y El Soberbio.

En Bernardo de Irigoyen, por su parte, se intensificarán los controles policiales el jueves y el viernes. Así lo expresó Patricia Portillo, jefa de la Policía Comunitaria de la Unidad Regional XII: “En estas fechas festivas vamos a implementar una serie operativos en la zona urbana de Bernardo de Irigoyen principalmente, que es dónde hay más circulación de personas. Desplegaremos personal policial a fin de colaborar y llamar a la concientización de la población a actuar en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y protocolos ya establecidos”.

Siguiendo esa línea, Portillo agregó: “Nuestra intención junto al Comité de Crisis es evitar el colapso del sistema de salud en nuestra localidad, entonces nosotros con los operativos queremos únicamente llamar a la reflexión de la población a evitar las reuniones al aire libre respetando el distanciamiento social, hacer uso del barbijo, alcohol en gel y cumplir con las demás medidas de bioseguridad y protocolos que son básicos”.

“Nuestra intención no es opacar los festejos ni nada por el estilo, pero lamentablemente nos toca en esta oportunidad lidiar con este virus y así que nuestro objetivo es cuidar a la ciudadanía y apuntando a eso es que se desarrollaran estos operativos”, cerró Portillo

Por su parte, el intendente Guillermo Fernández mencionó: “La Policía va realizar los operativos, pero es necesario también el compromiso social, es así que pedimos a la gente que respete el distanciamiento, que las reuniones no sean en el aire, que en los grupos no sean más de 20 personas”.

Y añadió: “Tenemos que cuidarnos entre todos para evitar los contagios en estos tiempos de fiestas, seguiremos con los mismos protocolos ya establecidos, por eso pedimos que por favor cada familia pase en su casa, tranquilo, que no salga, es la única forma de poder llevar un control y que no haya muchos contactos de esa forma evitamos posibles contagios”.

Mientras, en Eldorado, el Comité de Crisis se reunió el domingo y si bien estuvo en el debate la marcha atrás en algunas actividades habilitadas, aún no se resolvió nada concreto.



Amproe pide habilitación para fiestas

La Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) volvió a comunicar su petición a los gobiernos provincial y municipal de poder contar con el permiso de poder organizar eventos bajo protocolo para evitar lo ocurrido en los municipios en Navidad.

“Venimos planteando con anticipación: pedidos, campañas de concientización, advertencias y anticipando la realidad desde el mes de junio del corriente año”, dice el comunicado, y añade: “Que gran parte de nuestros protocolos para mitigar fechas claves no han sido tenidas en cuenta”.

También expresa que “la angustia de todo lo vivido en las últimas semanas y las consecuencias que pueda haber un colapso del sistema de salud, enfrentando una segunda ola, la que será devastadora para la nuestra Industria y que afectará a la economía en general”.