Crimen de González: "No recuperaré a mi hijo pero quiero que los responsables paguen"

lunes 28 de diciembre de 2020 | 16:43hs.

Idalina Silvero es la mamá de Nicolás Adrián González (25), asesinado a puñaladas en la madrugada de Navidad en inmediaciones del arroyo Elena situado a la altura del Kilómetro 1 de Eldorado.

Esta mañana pidió justicia frente a la sede judicial que investiga el homicidio, junto a un grupo parientes y allegados a la familia, además del rápido exclarecimiento del crimen y la detención de todos los que tuvieron relación con el ataque mortal o la supuesta pelea que habría derivado en ello, de acuerdo a una de las hipótesis.

En ese contexto aprovechó para pedir a los vecinos de aquella zona de la ciudad que esa madrugada vieron algo, se acerquen a declarar ante las autoridades "para que todos los responsables paguen".

"Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera. Me sacaron una parte de mi vida, no recuperaré a mi hijo pero quiero que los responsables paguen. ¡Justicia!", exigió la madre en diálogo con Radio Stop de Eldorado.

"Exijo justicia y que al autor le condenen a perpetua", dijo y en ese punto recordó a su hijo como "divertido" y que "no tenía problemas con nadie".

Idalina recordó que vio por última vez con vida alrededor de las 18:30 del 24 de diciembre ya que el joven fue a pasar Navidad con su padre. "Me envió el último audio que decía 'feliz navidad, mami' a las 01:04 de la madrugada".

Dos meses antes, a mediados de octubre, Nicolás regresó a Eldorado tras estar trabajando en Buenos Aires en una rotisería. "Tenía muchas amistades", dijo la progenitora.

Un detenido

Tras el hallazgo del cuerpo de González la Policía realizó la investigación que derivó en un detenido, el secuestro de un machete y prendas de vestir.

La detención de Mateo G. de 22 años, se produjo en la noche del 25 en un domicilio del barrio Elena tras una orden de allanamiento del Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado.

El detenido y lo incautado fueron trasladados a la sede policial, continuándose con las actuaciones de rigor. La causa no está cerrada y se sigue investigando la supuesta participación de otros jovenes.