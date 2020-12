En pandemia Santa Ana apuntó a la obra pública barrial y potenció la asistencia social

lunes 28 de diciembre de 2020 | 15:53hs.

El municipio de Santa Ana cierra este año, que ya llega a su fin, con balance positivo a pesar de la pandemia.

Así lo confirmó el intendente Pablo Castro, ante la consulta de El Territorio.

Castro dijo "no quiero hablar de un año negativo sinó simplemente diferente a causa de la pandemia y a esa diferencia que generó la situación como ser restricciones para hacer gestiones de obras ante nación, por ejemplo, nosotros aqui con fondos propios hemos hecho muchas obras, quizás no las planificadas para este año pero sí se han hecho empedrados, se construyó un sector de la municipalidad para las oficinas que allí prestaban servicios y que estaba en tan mal estado que peligraba un derrumbe".

"Con fondos del municipio se terminó ese sector que inauguramos hace unas semanas con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, se hizo también el paseo ecológico en el barrio Marín Chico, y hemos abierto una gran cantidad de calles facilitando de esa manera el ingreso de los vecinos que vivían en barrios en los que nunca se habían abierto las calles. Era una materia pendiente que teníamos y se ha concretado en gran porcentaje, claro que falta aún pero esto de la pandemia restringe mucho las obras y las acciones", añadió.

En esa línea acotó que "se trabajó muchísimo en el área de acción social porque por la misma cuestión de la pandemia mucha gente ha quedado sin trabajo y están pasando momentos difíciles, ante la falta de colectivos por largos meses se armó un grupo de personas que se encargaban y se siguen encargando de llevar a quienes requieren tratamientos en Posadas a que no falten a los mismos, también a buscar medicamentos para quienes los retiran en la capital provincial, y tareas similares, hemos estado en permanente colaboración con los merenderos y comedores, es decir que se trabajó mucho durante todo el año en todos los sectores".

Problemas de agua

El jefe comunal expresó que "tenemos problemas con el agua, la seca es prolongada y se complica en muchos barrios, pero terminamos un pozo perforado en uno de esos barrios dándole así solución a muchas familias que no contaban con el vital líquido, también se está trabajando para contar con más pozos y le rogamos a la población que cuide el agua porque no solo acá está complicado sino en toda la provincia por la falta de lluvia. Nosotros no nos quedamos y vamos buscando soluciones pero algunas no llegan tan rápido por falta de presupuesto, mientras hay que adaptarse al momento como el tema agua y cuidarla. No malgastar para que todos los vecinos la tengan".

En el cierre de la charla castro opinó que "al 2020 lo califico como positivo, diferente pero positivo y esperando que el año que entra también cambien las cosas con respecto a la pandemia para que podamos trabajar mucho más y concretar obras pendientes".