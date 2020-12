Vecinos de paraje Tirica solicitan reparación y habilitación de camino

lunes 28 de diciembre de 2020 | 13:20hs.

Moradores del paraje Tirica, lindante a la zona urbana de San Pedro, solicitan al Ejecutivo Municipal, la reparación de un puente, calles y la apertura de un camino que se clausuró por el contexto epidemiológico. Esta sería la única comunicación terrestre que permanece inhabilitada. El motivo sería justamente el deterioro del puente cuya obra está planificada para iniciarse en los próximos meses.

La calle en cuestión vincula paraje Tirica con la ruta nacional 14 y el barrio Cristo Resucitado, permitiendo a los lugareños acceder a la zona urbana sin tener que utilizar otra alternativa.

Las condiciones del camino y puente, están perjudicando económicamente a los emprendimientos que se encuentran en el lugar, por lo que los vecinos solicitan se solucione el problema lo antes posible.

La problemática fue presentada ante la Municipalidad el pasado 19 de octubre de 2020 y aguardan respuestas. "Nos parece de urgente necesidad que se repare el puente, que se habrá la calle y también se arregle la calle que está en intersección con calle Sargento Ramírez del barrio Cristo Resucitado y permite llegar hasta las viviendas. En esta zona tenemos emprendimientos y nos está afectando el estado del camino" coincidieron los vecinos.

Al ser consultado al respecto, el intendente Miguel Dos Santos explicó que la calle no se volvió a habilitar precisamente por el deterioro del puente que fue construido con madera, representando un riesgo para los automovilistas y aseguró que "en ese lugar tenemos que construir un nuevo puente, pido a los vecinos que tengan un poco más de paciencia ya que la situación económica todavía no permite iniciar la obra, está planificada para comenzar los próximos días. No podemos habilitar una calle en esas condiciones".

Corresponsalía San Pedro