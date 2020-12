Polémica recomendación de Ivana Nadal en las redes: “Date amor y el Covid no te toca”

lunes 28 de diciembre de 2020 | 10:26hs.

La modelo y conductora Ivana Nadal volvió a generar polémica en las redes sociales, tras publicar un video en el que afirma que todo lo que se dice del coronavirus no es cierto, dado que pudo disfrutar de la experiencia de viajar hacia Brasil en plena pandemia. Además, indicó que seguirá viajando por otras partes del mundo.

En ese mismo video, la modelo habló del coronavirus: “Es una enfermedad que se está llevando a mucha gente. La muerte es parte de nuestra vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja a otro cuerpo“, comenzó diciendo.

Pero aclaró que para que eso suceda depende de uno y la energía que se pone para ello. “Si seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, no logras o te gustaría tener, no te vas a mover de ahí y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor y llega el COVID u otra enfermedad”, comentó.

Luego recomendó que para tener un sistema inmunológico fuerte se debe prestar atención a uno mismo y tener en cuenta que está faltando, como la valoración. Y cerró su discurso diciendo que ella vivió todo por lo que lanzó: “Date amor, tratate bien y hacé lo mismo con el resto y el Covid no te toca”.