Preocupación entre productores por insecto que perfora las hojas de té

lunes 28 de diciembre de 2020 | 6:05hs.

Una nueva plaga complica a la producción tealera de la zona Centro. Según reportó el productor Cristian Klingbeil, se está detectando con mayor frecuencia el ataque de una especie de pequeño cascarudo. El insecto se posa sobre las hojas de té y realiza orificios, dañando a simple vista la calidad de las plantas.

“Cómo es algo dentro de todo nuevo dentro de las plagas del té, no se sabe bien cómo proceder. Si hay algo específico para pulverizar sobre las plantaciones”, comentó Klingbeil.

“Lo que preocupa mucho, cuando no hay información sobre estas plagas es el actuar de los productores, que si no son bien asesorados pueden llegar a aplicar cualquier producto y eso es un riesgo. Es algo que nos preocupa mucho porque el té es un producto alimenticio y no se puede aplicar cualquier cosa, ni cuánto tiempo de carencia se va a necesitar para poder cosechar después”, comentó el también directivo de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam).

Klingbeil comentó que ya informaron de la situación al Ministerio del Agro y la Producción.

“El temor que también se tiene es que si se aplica algún producto se puede matar también a los agentes controladores de este bichito y así se termina perjudicando al ecosistema. Así, por controlar un insecto, después se termina favoreciendo la aparición de otro”, comentó.

Temor a las plagas

Sobre las posibles medidas, Klingbeil comentó que sería muy importante difundir cómo proceder. “Tal como pasó con las tucuras, saber que se puede hacer desde el Ministerio del Agro y el Inta. Sobre todo para estar prevenidos a las diferentes plagas que puedan aparecer, adelantándonos para ver qué podemos hacer y qué no. Protocolos para manejos de diferentes plagas, es fundamental estar prevenidos”, consideró.

Reconoció en tanto, “estamos viendo que por los cambios que hay en la naturaleza, cualquier insecto se nos puede transformar en una plaga muy fuerte. Tenemos que saber qué peligros podemos llegar a tener con los insectos, cuáles son los animales que los controlan, para saber cómo actuar y en la desesperación no aplicar cualquier cosa”, comentó.



El precio pendiente de revisión

Además de la situación sanitaria con el cultivo del té, Klingbeil recordó que están a la expectativa de una revisión al alza del precio que perciben los productores. Vale recordar que el precio oficial se había fijado en 6,05 pesos por kilo, pero extraoficialmente las industrias ya habrían elevado los pagos.

"El Ministerio del Agro se comprometió a convocar a llamar una reunión del Coproté y analizar un nuevo precio. Ver que pasó hasta ahora con el combustible y otros costos, en eso habíamos quedado", comentó. Recordó en tanto que "por ahora los precios se hacen prácticamente de contado, pero son muy bajos. También no estamos logrando un rendimiento normal para la época a pesar de que hubo unos chaparrones, pero todavía a las plantas les cuesta salir del estrés hídrico que se padeció en los últimos meses", recordó el productor de la zona Centro.