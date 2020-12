Por la pandemia cerraron más de 90.000 comercios en el país

lunes 28 de diciembre de 2020 | 6:04hs.

Una reciente encuesta de la Confederación Argentina de la mediana Empresa (Came) hecha en todo el país señala que este año cerraron 90.700 locales, de unas 41.200 pymes, y quedaron afectados 185.300 trabajadores como consecuencia de la expansión de la pandemia de coronavirus.

Según Came, el 15,6% de los locales comerciales del país cerraron, sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas. En promedio, se estima que cerraron nueve locales por cuadra. Los rubros más afectados fueron indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar.

“La tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%. Es decir, la crisis fue tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar mudándose a zonas más baratas, como suele suceder en períodos recesivos”, remarca la entidad.

Locales a la calle o en galería

La Patagonia resultó ser la región más afectada, con 22,7% de locales cerrados.

Las cinco provincias más afectadas por los cierres fueron Chubut, con una tasa de 34%; Córdoba, con 25.4% de cierres; Neuquén, con 25.2%; Tierra del Fuego, con 21.2% y Santa Cruz, con una tasa de 18.8%. En este ranking, Misiones mostró un cierre del 13,7%

Así surge de un relevamiento realizado por Came entre el 1 y el 18 de diciembre en 39 ciudades de las 23 provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires. En total se relevaron 82.629 comercios en 1.500 calles. De ellos, 12.843 estaban cerrados y vacíos, afectando a 28.300 empleos.

Las más perjudicadas fueron las galerías comerciales, donde la tasa de cierre alcanzó a 23%.

En el caso de las galerías, hay provincias como Chubut con el 77,6% de locales cerrados; La Pampa con 63,6% o Formosa con 55%. En el otro extremo se ubica Salta con sólo 9,1% o Corrientes con 10,6%. Misiones, en tanto, mostró una afectación del 29,4% en este tipo de locales comerciales.

Según la Came, no todas esas pymes darán de baja sus Cuit y se espera que, en los próximos meses, si todo se normaliza, de a poco vuelva a reaparecer un porcentaje de ellos en la misma u otra actividad.

“Hay que recordar que es probable que el empresario pyme, aun en el peor momento, vuelva a levantarse y reiniciar su negocio, pese al daño ya consumado tanto para él, su familia, la de sus empleados, así como para el país”, destaca la entidad.

Came también advirtió que gran parte de los comercios, en ciudades medianas a chicas, se pasó a la informalidad operando desde domicilios y ofreciendo mercadería por redes sociales.



Los números todavía no alcanzan

Una encuesta reciente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mostró que a mediados de este mes la mitad de las empresas todavía no había podido recuperar el nivel de ventas que tenía antes de la pandemia. Según explicó Gonzalo de León, director institucional de la cámara, “en los últimos meses hubo una mejora, pero aún así hay una parte muy importante de las empresas que no logró normalizarse”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

“El canal de venta online ayudó mucho. Antes de que empezara la pandemia, sólo un cuarto de los comercios tenía un canal de venta online y ahora esa proporción pasó a la mitad”, comentó. Por último, dijo que las perspectivas sobre generación de empleo son pesimistas. “Es muy limitado lo que se piensa expandir, sólo el 4% de los comercios piensa contratar personal”, cerró.

Solamente los planes de pago en cuotas pudieron dar un respiro a algunos sectores del comercio minorista. Las ventas de juguetes en esta Navidad registraron un aumento de 2% en volumen con relación al año pasado, impulsadas fundamentalmente por la recuperación de la actividad económica, el programa Ahora12 -en sus distintas versiones 3, 6, 12 y 18 cuotas- y las promociones bancarias. En términos generales, todos los segmentos presentaron incrementos moderados debido a la incipiente recuperación que está atravesando la economía argentina, explicó en el relevamiento la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.