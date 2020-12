Copa Diego Maradona: a la espera del superclásico, River le ganó 2 a 0 a Arsenal

domingo 27 de diciembre de 2020 | 23:39hs.

River jugó para ganar por cuatro goles, pero se impuso sólo 2-1 ante Arsenal y terminó sufriendo. Por la Zona A de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona, Nacho Fernández y Matías Suárez anotaron las conquistas para el Millonario, que era largamente superior, hasta que se quedó con diez hombres por la lesión de Milton Casco, luego de que ya había hecho los cambios disponibles. Allí, en un minuto fatal, descontó Candia. Y el vencedor terminó consultando seguido el cronómetro.

Así, los de Núñez llegan en buen nivel al clásico del próximo sábado desde las 21.30 frente a Boca, con las dos escuadras como líderes del grupo, aunque con la preocupación por las dolencias de Casco y Angileri.

Con la voracidad habitual desplegada sobre el campo de juego, River asumió la iniciativa desde el inicio, con la banda derecha, a partir del tándem Montiel-Suárez, como vía de ataque predilecta. Con dos remate de Nicolás de la Cruz y de Zuculini, y un par de balones cruzados, el Millonario alcanzó a inquietar.

Presentando batalla a partir de que River pasó la mitad de campo, con concentración, los del Viaducto incomodaron a los de Gallardo, que perdieron a una pieza importante promediando la primera parte: Angileri sufrió una lesión muscular y debió ser reemplazado por Milton Casco.

“Paciencia para entrar, pero con la pelota ágil”, le pidió el Muñeco a Javier Pinola, imaginando el camino hacia el gol. El uruguayo De la Cruz, con un tiro libre venenoso que convocó a la intervención de Gagliardo, y un cabezazo de Rojas estuvieron cerca de ofrecerle la apertura del marcador. Pero la más clara la tuvo Montiel, a los 36′, tras una proyección por izquierda del otro lateral, Casco. El ex central irrumpió en el área, con poco ángulo, y su remate se fue alto y desviado.

River dominó con autoridad la etapa inicial, pero no consiguió traducir esa superioridad en situaciones de gol. Así y todo, mereció marcharse al vestuario en ventaja.

Gallardo apostó fuerte para la segunda parte. Nacho Fernández saltó al campo por Zuculini (amonestado), en pos de probar su forma física tras la lesión y para otorgarle nuevas soluciones al equipo. Al minuto, el travesaño le negó a Borré el 1-0, tras un buen pase de Casco y el centro de Carrascal.

Y antes de los 10, el ex Gimnasia sacó un remate cruzado desde el borde del área y otra vez se escuchó el sonido metálico: palo. Pero Gagliardo no logró frenar el aluvión. Instantes después, Suárez desvió la pelota, Borré no llegó a conectar, el arquero dio rebote y el propio Nacho, en la línea, encontró el gol.

Y a partir de allí, el elenco de Núñez jugó más suelto. Y con más espacios, porque Arsenal debió salir a buscar. Gagliardo volvió a lucirse en un par de oportunidades, pero a los 22′, en una contra express, Pinola despejó, Fernández soltó el envío largo y preciso, y Suárez olfateó que el guardameta estaba adelantado y lanzó el globito, que rubricó el 2-0.

Sin embargo, el partido le propuso un obstáculo inesperado. Casco se lesionó y River ya no tenía cambios, por lo que quedó con 10 hombres en cancha. Y a los 38′ tras quedar mano a mano y hallar el rebote tras la atajada de Armani, achicó las distancias. ¿Más? Borré salió con un golpe. Y Suárez también evidenció molestias. ¿Quiénes llegarán al Superclásico?

Al término de las cinco fechas de la actual instancia del torneo, los equipos que terminen en la primera posición de las Fase Campeonato A y B jugarán la final de la Copa Maradona, el domingo 17 de enero en el estadio Bicentenario de San Juan, por el título y una plaza en la Copa Libertadores 2021.