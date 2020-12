Sonrisas Especiales cerró el año pandémico con mucha emoción

domingo 27 de diciembre de 2020 | 23:19hs.

La Asociación Sonrisas Especiales de la localidad de Candelaria que ya ha cumplido 3 años de su creación ha cerrado este año atípico con mucha emoción.

El cierre del ciclo 2020 se llevó a cabo el 22 de diciembre pasado con los integrantes de la casa para los niños y jóvenes con capacidades diferentes y sus familiares protocolo vigente de por medio.

La presidente de la institución, Aida Fraga en diálogo con El Territorio dijo "en este año tan diferente para todos hemos comenzado las actividades en junio, con profesionales como psicólogos, psicopedagoga, nutricionista, estimulación temprana que trabajaron desde junio hasta hace una semana fue un año distinto por causa de la pandemia pero tuvimos que andar igual, asistir a las madres de los chicos con mercadería, retirar los medicamentos para los chicos que realizan tratamientos y respecto a la asistencia a las madres hemos recibido donaciones de diferentes instituciones y de los vecinos de Candelaria que por suerte son de un gran corazón y cada vez que pedía ellos estaba y así se podía llevar alimentos a las madres pero para los chicos especiales.

“Además estamos realizando de manera permanente acciones solidarias con otros centros como el comedor Don Bosco, para ellos estamos buscando padrinos para que puedan realizar la terapia de estimulación temprana y gracias a Dios tenemos 6 chicos apadrinados y esos chicos ya están realizando sus terapias. No fue un año fácil pero gracias a la colaboración de todos salimos adelante y sin dudas que se ha hecho todas las actividades del centro, ya que teníamos maestras de pintura, etc que daban una hora de taller a los chicos desde que comenzamos las clases en junio. Las clases se dictaban con el protocolo vigente en pleno cumplimiento y se han dictado las mismas porque los chicos que asisten a la institución estaban muy ansiosos, asi que cuando sus padres nos plantearon la situación decidimos empezar y no nos arrepentimos porque se pudo avanzar en la formación y estimulación de los chicos, cerramos el 22 de diciembre con una fiestita entre el grupo y fue muy emocionante todo" indicó Fraga.

La asociación Sonrisas Especiales se encuentra en el barrio 13 de Julio de Candelaria y es un proyecto hecho realidad por la mentora del mismo Aida Fraga quien luchó para concretarlo para ayudar a madres de chicos con capacidades diferentes y sus padres, ya que ella ha vivido largos años golpeando puertas para sacar adelante y mejorar la calidad de vida de su hija que es especial, tal como lo dijo a El Territorio, Fraga tiene como objetivo acompañar a las familias que tienen un chico especial y facilitarles el camino por la vida con asesoramientos y otros beneficios que brinda la asociación.