Aclaran que la restricción de actividad en los camping se da por incumplimiento del protocolo

domingo 27 de diciembre de 2020 | 22:50hs.

Los dueños de campings de San Pedro, se reunieron a última hora de ayer sábado con la Cámara de Comercio a fin de mostrar disconformidad por la medida dispuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal, de restringir las actividades por incumplimiento de los protocolos, entre ellas, están cerrados los campings. La medida se debe a que algunos establecimientos no estaban cumpliendo con las medidas sanitarias.

Los propietarios manifiestan que los argumentos para la inhabilitación de la actividad no está relacionado con el rubro "Los hechos citados en la resolución 102/2020, se dieron en la noche del 24 de diciembre del año en curso, y no en los camping o emprendimientos turísticos. No compartimos de ninguna manera que se nos castiguen porque no tenemos responsabilidad con lo sucedido, queremos recordar que nuestro rubro es uno de más castigados y fueron los últimos habilitados" expresaron los emprendedores.

Por lo que solicitan que se revise la resolución y sean convocado ya que son los principales perjudicados. "Creemos que de manera racional y coherente, se dé marcha atrás, a dicha resolución y que no se tenga que llegar a una manifestación pública, con corte de rutas. El daño económico es irrecuperable ya que son las fechas de mayor actividad" expresaron, mediante un comunicado de prensa.

Desde el municipio el intendente manifestó la resolución abarca los campings porque tampoco se venían cumpliendo con los protocolos en algunos de los campings, de acuerdo a un recorrido realizado por personas del municipio además de las imagines donde es posible observar y las quejas realizadas por los vecinos.

Entre lo incumplido se encuentra la falta de distancia social, uso de barbijo y cantidad excedida de personas en el predio. Desde el municipio junto a la Dirección Municipal de Inspección, aseguraron que se llevaron a cabo varias reuniones con los propietarios a fin de que puedan trabajar, dándole la posibilidad inclusive a quienes hace años funcionan como camping pero no cuentan con la habilitación municipal y la autorización para vender bebidas alcohólicas.

Otra de las faltas tiene que ver con la no confección de un registro donde se encuentren los datos de toda persona que ingresó a los campings, siendo un documento de gran valor al momento de establecer nexos epidemiológicos y asegurar que desde mañana se solicitará dicho registro y en caso de volver a habilitarse, realizarán controles estrictos por parte de la Dirección Municipal de Inspección.