Racing goleó 6 a 1 a Godoy Cruz por la Copa Diego Maradona

domingo 27 de diciembre de 2020 | 21:27hs.

Racing Club goleó esta tarde por 6-1 a Godoy Cruz, en un encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda y válido por la tercera jornada de la Zona Complementación B de la Copa Diego Maradona, con tantos convertidos en el segundo tiempo por Matias Rojas (5 y 38min.) Lorenzo Melgarejo (11, 25 y 31min.) y Héctor Fértoli (43min.), luego que Nahuel Ulariaga abriera el marcador para los mendocinos a los cinco minutos del primer período.

Sebastián Beccacece anunció el sábdo que dejará la dirección técnica de Racing cuando finalice la participación del equipo en la Copa Diego Maradona, como consecuencia de la salida del manager del club, Diego Milito, quien lo había designado para el cargo en diciembre del año pasado.

El entrenador, de 40 años, dirigirá por última vez al equipo el segundo fin de semana de enero en el partido con Newell’s Old Boys de Rosario en Avellaneda, por la quinta fecha de la Fase Complementación B. ”Vamos a dar por finalizado (el ciclo) una vez que termine este torneo de Copa de Liga con Newell’s”, anunció en una conferencia de prensa convocada a través de la plataforma oficial RacingPlay.

”Tengo una relación excelente con Diego Milito y una relación muy buena con (el presidente) Víctor Blanco. Es una dupla que le ha dado muchísimo al club y como se lo manifesté a ambos, con la salida de Diego el único que pierde es Racing”, lamentó.

”Mis valores me indican que tengo que irme con quién me trajo. Cuando tenemos un referente como Lisandro (López), fue fácil ponernos de acuerdo. Es una persona con valores y pudo entender fácilmente”, expresó. ”Estábamos pensando en renovar el proyecto por seis meses más para seguir promoviendo juveniles. Somos una familia. Pero hay situaciones políticas que no tienen que ver con nosotros”, reforzó.