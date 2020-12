“Hoy el desafío del artista es tener una mirada integral”

domingo 27 de diciembre de 2020 | 12:34hs.

Los Núñez tendrán hoy su primera presentación con público del año, en el marco de la Expo Navidad en la plaza Belgrano de su natal Campo Viera.



De esta manera, Juan Núñez (con el bandoneón) y Marcos Núñez (en la guitarra) despiden el 2020 con un emotivo reencuentro en vivo con la gente de su ciudad natal.



“Este concierto sería el primero con público en vivo para nosotros y a la vez, el último del año, así que estamos muy contentos y agradecidos con el municipio de que nos hayan invitado a ser parte de esta fiesta para toda la familia”, señaló Juan ‘Pico’ Núñez en una entrevista con El Territorio.



La Expo Navidad de Campo Viera comenzó el pasado fin de semana y tendrá sus últimas dos jornadas hoy y mañana desde las 20 con protocolo sanitario de uso obligatorio de barbijo, toma de temperatura y distanciamiento social.



Si bien el evento propiciará la vuelta a los aplausos reales, en estos largos meses de confinamiento por la cuarentena, los hermanos Núñez no pararon de generar proyectos.



Presentaciones vía streaming, colaboraciones con otros músicos, el desarrollo de un estudio de grabación propio y el avance de un LP de antología son algunos de los planes en que dividieron su tiempo. “Fue un año muy atípico y difícil, la pandemia dejó en suspenso toda nuestra agenda, que era muy amplia para este año. Pero ahí vino un tiempo de pensar y reinventarnos. Fue un año mayormente entre cuatro paredes, pero rescatamos que nunca dejamos de producir música y de avanzar”, relató Pico.



¿Cómo se preparan para la vuelta al escenario con público en vivo?

Estamos muy contentos y agradecidos con el municipio de Campo Viera, que nos invitó a ser parte de este evento cultural y social, vamos a estar tocando en vivo dentro de una grilla con otros artistas. Es una grilla muy interesante y variada, será una ocasión linda para que las familias disfruten, siempre con los cuidados que este momento requiere. Además, nos toca ser parte de la 51ª del Festival del Litoral, que esta vez es grabada. Es una edición relacionada a lo audiovisual con una producción de mucha calidad en sonido, en cámara, en las escenografías. No es un concierto grabado sino que es un material realizado para televisión.



¿Cómo se llevaron Los Núñez con la cuarentena?

Fue un año de replantearnos un montón de miradas. Un año muy diferente al que habíamos proyectado. Estábamos cerrando el ciclo de presentaciones de verano y apareció todo esto de la pandemia. Lo que rescatamos es que no dejamos de hacer cosas. Por ejemplo, estuvimos trabajando con una consultora de negocios pensando en este cambio que nos agarró un poco desprotegidos. Tratamos de buscar un eje nuevo a través de esta consultora y entendiendo que esto de la virtualidad vino para quedarse. Entonces venimos trabajando en un home studio, es un estudio de grabación. Es un nuevo proyecto de producción de Los Núñez, que llamamos Lapachos Rec y que esperamos lanzar en febrero o marzo de 2021 como una herramienta para que artistas nuevos y consolidados puedan sacar sus materiales. La idea es poner a disposición la tecnología y también poder compartir toda nuestra experiencia en tantos años viajando a distintos lugares y conociendo a productores y músicos.



Fue un año especialmente complejo para los artistas, ¿qué lectura hacés de estos últimos meses?

Totalmente difícil. Nos ha tocado de cerca, hay compañeros que la pasaron muy mal en este contexto, otros no tanto y otros se fueron acomodando, viendo la posibilidad. Yo creo que es momento de levantar la cabeza y observar el panorama. El escenario nos desafía a reinventarnos. El artista hoy no puede decir ‘yo sólo compongo’ o ‘yo sólo toco tal instrumento’, el desafío hoy es diversificarse, tener apertura, porque ya vimos que el contexto puede cambiar. Si hay un aprendizaje es que debemos ser previsores. Es verdad que a los artistas nos cuesta tener esta mirada más empresarial, pero hoy el desafío del artista es tener una mirada integral. El artista tiene que estar vinculado a la tecnología, a los negocios, a las redes, a tener un panorama de apertura. Claro que no se puede todo, pero está el espacio para generar redes.



¿Qué reflexiones hacés a partir de la declaración del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco?

Es un momento importante para el género en sí, porque tenemos que rescatar el aporte de los artistas que vienen nutriendo al chamamé desde 1940 o incluso antes. Chamameseros de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Paraguay, sur de Brasil han hecho aportes inmensos a la identidad del ritmo. Tenemos una oportunidad de comprender un montón de cosas, como por ejemplo que hay una gran nación chamamesera que no se queda en los límites que algunos quieren poner. Debemos estar a la altura de una música que atraviesa fronteras, de un lenguaje que toma elementos diversos. En esta gran nación chamamesera estamos todos abajo de un mismo cielo.



¿Qué viene para el 2021?

Tenemos varios proyectos, como el de home studio que lo vamos a presentar quizás en febrero, el LP de nuestros tres discos y también un disco en formato digital con canciones nuevas. Vamos a estar de manera virtual presentándonos con Lito Nebbia con el proyecto Amigos del Litoral en el Festival del Chamamé de Puerto Tirol. También tuve el honor de ser invitado por Pedro Aznar a tocar con él un tema para su concierto en streaming el 5 de noviembre en la Usina del Arte en Buenos Aires, que será material para un disco. Hay un montón de cosas que sucedieron y otras que estamos trabajando para desarrollar.

Para agendar

Los Núñez en vivo

Juan ‘Pico’ y Marcos ‘Chavo’ Núñez se presentarán hoy en la Expo Navidad en la plaza Belgrano de Campo Viera desde las 20, acompañados por Fernando Solís en percusión, Diego Velázquez en bajo, José Daniel en la voz y Polack Fernández en el equipo técnico