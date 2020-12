Dolor y cautela, el patrón común tras la muerte de Paula Giménez

domingo 27 de diciembre de 2020 | 2:01hs.

A más de 24 horas del hecho, el dolor y la impotencia por la muerte de Paula Giménez (21) no cesan en Posadas, al igual que la sensible investigación que se lleva adelante para determinar fehacientemente en qué circunstancias se produjo.

Tal como publicó este matutino en la víspera, el hecho fue alertado a la Policía minutos después de las 7 de la mañana del viernes y se registró en una vivienda ubicada en cercanías a la intersección de las avenidas López y Planes y Jauretche.

Hasta ese lugar acudió una comisión de la Comisaría Séptima que constató el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de la vivienda. Se trataba de Paula Giménez, también conocida como Chini o Gemma, este último el nombre artístico que adoptó en las redes sociales y en sus presentaciones musicales en el ámbito del rap en Posadas.

A las pocas horas de conocerse lo sucedido, las redes sociales fueron epicentro de toda la atención a partir de una gran cantidad de publicaciones que replicaban los últimos posteos de la muchacha donde contaba sentirse amenazada por su ex pareja y que temía por su vida.

“Tengo mucho miedo de lo que pueda hacer este vago lrpm, tengo miedo”, publicó Giménez en su cuenta de Twitter el 15 de diciembre. Eso, sumado a otras publicaciones del mismo tenor realizadas en la red social Instagram en formato de historias habilitadas únicamente para mejores amigos.

Mientras en las redes sociales todos estos mensajes comenzaban a hacerse virales, los investigadores convocados para el caso a su vez continuaban con sus labores para determinar lo sucedido y el principal objetivo fue reconstruir las últimas horas de la muchacha.

De esta manera, lo que hasta el momento se pudo determinar mediante la toma de varias testimoniales es que la joven se encontraba compartiendo los festejos de Navidad con amigos y vecinos en una vivienda ubicada prácticamente frente a su casa y en esa reunión también estaba presente su ex pareja, identificada como Franco N. (21).

Así se estableció también que la joven y el muchacho estuvieron allí hasta minutos antes de las 7, cuando se retiraron juntos y cruzaron la calle hacia la casa de Giménez, donde en ocasiones también estaba su hija de 6 años, aunque en esta oportunidad la niña se encontraba con su padre.

De allí aparentemente el muchacho se retiró cerca de las 7.15, en tanto que minutos después se comunicó con un conocido y con familiares paternos de la chica pidiéndoles que vayan a la casa de Giménez porque ella estaba amenazando con quitarse la vida.

Lo que las fuentes consultadas por este medio indicaron fue que incluso la joven le mandó fotografías dejando traslucir sus presuntas intenciones suicidas.

Fue así que tras el llamado del muchacho, un amigo que estaba en la reunión de enfrente cruzó hacia la casa de Giménez y la terminó encontrando sin vida. Intentaron reanimarla, pero lastimosamente ya era tarde.

Tras recabar estos primeros datos, los pesquisas decidieron demorar a la ex pareja de la joven en averiguación de sus antecedentes y poco después recuperó la libertad, aunque su situación dependerá de cómo avance la investigación que está en marcha.

Las fuentes consultadas por este matutino añadieron que el informe preliminar de autopsia estableció que la causa de muerte fue una asfixia por ahorcamiento y que el cuerpo no presentaba otras lesiones, lo cual es un dato clave pero de igual forma las autoridades prefieren mantener la cautela sin descartar ninguna hipótesis.

Para ello -indicaron- también serán clave los resultados que arrojen las pericias telefónicas ordenadas a realizar en base a los celulares incautados, principalmente para confirmar o descartar la existencia de esos presuntos mensajes enviados por Giménez al muchacho durante esa mañana del viernes. Esto permitirá determinar si la secuencia narrada es verídica o no.

Lo otro que se aguarda es la recepción de las declaraciones testimoniales de los familiares de la chica, mediante lo cual se podrá avanzar en cuanto a antecedentes de violencia.

Por último, tampoco se descarta citar a declarar a personas que hayan realizado publicaciones en las redes para que aporten la información que sepan.

En la causa interviene el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón, que ya dispuso la entrega del cuerpo de Giménez para que pueda recibir el último adiós de parte de sus familiares, amigos y conocidos.

“No debemos concluir en nada”

El Territorio ayer se comunicó con los asesores legales que hoy acompañan a la familia materna de Giménez, quienes analizan constituirse formalmente como querellantes en las próximas horas para poder tener participación directa en el expediente.

“Nosotros no queremos determinar o dar un dictamen porque sabemos que eso lo tiene que hacer la Justicia y al no tener todavía los resultados de la autopsia lo único que sabemos es que es una muerte en un contexto dudoso y que Paula era víctima de violencia de género, física y psciológicamente por parte de este muchacho”, expresó la letrada que acompaña a la familia pero que prefirió mantener su nombre en reserva hasta que se formalice la querella.

Para la familia materna, independiente de lo que resulte de la autopsia, la clave será determinar la secuencia horaria exacta de los hechos narrados.

“Supuestamente, fue asfixia por ahorcamiento, pero al no tener el resultado de la autopsia nosotros no podemos decir eso. Además, una asfixia por ahorcamiento pudo haber sido una asfixia mecánica, una asfixia manual, no necesariamente se tuvo que haber colgado. Todavía no debemos concluir en nada y para nosotros, más allá de la causa de muerte, lo más importante es que se determine la hora en que se produce el deceso, porque entre las 7 y las 7.15 de la mañana Franco N. todavía estaba con ella en la casa”, agregó.

Y a continuación argumentó que “el horario es fundamental porque, en caso de que ella se haya suicidado, que es una hipótesis que nosotros aún no manejamos, en ese lapso de las 7 y las 7.15 de la mañana de todos modos Franco N. estaba con ella, entonces algún tipo de participación o responsabilidad seguramente habrá tenido”.

En la familia y sus asesores legales hasta ahora manejan las mismas circunstancias previas al descubrimiento del hecho. “Ellos cruzan la calle y se van a la casa, más o menos a las 6.50 de la mañana. Y a las 7.15, según la Policía, este muchacho se retira de la casa y avisa a los vecinos que algo le pasaba o le podía pasar a Paula. Es lo único que nosotros manejamos. Ahí es que llegan la madre, el padre y no se termina de aclarar qué es lo que realmente pasó”, señaló.

Desde el núcleo familiar también aclararon que Giménez ya estaba separada del muchacho en cuestión y recalcaron que tienen documentos para probar antecedentes de violencia, a tal punto de recordar un episodio de violencia registrado el año pasado que se tramita en la órbita de la Justicia de Familia.

En ese contexto, añadieron que la familia no estaba al tanto de las últimas publicaciones de la joven en las redes sociales y señalaron que “algunas cosas sí se sabían de antes y el resto se enteraron todos ayer cuando su hermana hace un posteo en el Facebook tratando de recabar información. Ahí empiezan a aparecer capturas de pantalla porque, como ella mismo lo dijo (en referencia a Giménez), lo hizo público para sus mejores amigos. Ella direccionó esos mensajes a unos receptores particulares. La familia sí sabía que ella la estaba pasando mal y que tenía problemas con este muchacho, pero más que eso no”.

Ante todo este panorama, el patrón común que sobresale en el caso es la cautela. Los investigadores consultados apuntan a continuar avanzando con reserva y prudencia pero sin dar nada por descartado, mientras que desde la familia esperan llegar hasta el final para saber qué pasó.

“En caso de que haya sido un suicidio lo vamos a informar y se pedirán las disculpas pertinentes, por ahora, como familia, se van a agotar todas las instancias para realmente determinar qué fue lo que pasó”, señaló la abogada que acompaña y asesora de la familia de la madre de Giménez.